Τεμπονέρας: Θα φορολογήσουμε τον μεγάλο πλούτο, ο Τσίπρας το 2019 θέσπισε εισφορά για τον εφοπλισμό
Το στέλεχος της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) σχολίασε τα όσα αποκάλυψε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, σχετικά με την άρνηση του πρώην πρωθυπουργού για να φορολογήσει τους εφοπλιστές
Ως μια εξέλιξη με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, η οποία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περιέγραψε ο Διονύσης Τεμπονέρας τη δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το στέλεχος της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) ανέφερε ότι το εγχείρημα φιλοδοξεί να εκφράσει ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και της Αριστεράς, ενώ μίλησε και για τους στόχους του κόμματος και ειδικότερα για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
Όπως εξήγησε, η ΕΛΑΣ αποτελεί σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτικών ρευμάτων και πολιτών με κοινές αναφορές στον προοδευτικό χώρο. «Το όνομα συμβολίζει το πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό, αλλά και τη συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα πολιτικά κόμματα αλλά επιδιώκει να εκφράσει και ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.
Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε: «Να σας πω ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος: είναι τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ των τραπεζών το 2025. Ο μεγάλος πλούτος είναι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προ φόρων τα οποία είχε η ΔΕΗ. Ο μεγάλος πλούτος είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τροφίμων που έχουν θησαυρίσει από τα πληθωριστικά κέρδη. Είναι τα κέρδη τα οποία είναι ουρανοκατέβατα από τις εταιρείες ενέργειας και μια σειρά από ζητήματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν, είναι εκεί. Ανοίξτε έναν κατάλογο με τις 20 πρώτες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη είχαν».
«Καλή η προπαγάνδα ξέρετε, αλλά τα νούμερα είναι εκεί και έχουν απαντηθεί αυτά στην Ιθάκη, στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Το δημοσιονομικό περιθώριο ή η διαφορά δεν ήταν 380 εκατομμύρια όπως ειπώθηκε στο ντοκιμαντέρ», είπε απαντώντας σε όσα αποκάλυψε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την φορολόγηση των εφοπλιστών.
Ο κ. Τεμπονέρας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Πρώτον, το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας φορολόγησε, θέσπισε εισφορά για τον εφοπλισμό. Και δεύτερον, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της φορολόγησης των εφοπλιστών άπτεται του Συντάγματος. Το άρθρο 107. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις από μια μέρα στην άλλη».
Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις πολιτικές θέσεις και όχι στις ονομασίες ή τους χαρακτηρισμούς. Όπως είπε, οι επτά δεσμεύσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί αποτελούν το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα διαμορφωθούν αναλυτικότερες προγραμματικές προτάσεις το επόμενο διάστημα. «Οι 7 δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν είναι η πυξίδα μας και θα εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε: «Ξέρετε, δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί, λίγα πράγματα και καλά μπορούμε να κάνουμε, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς που θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη αφετηρία».
Τι είπε για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου
