Μητσοτάκης για Καρυστιανού: Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό
Μητσοτάκης για Καρυστιανού: Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό
«Θα κριθεί για τις θέσεις της στην πολιτική αρένα», σημείωσε ο πρωθυπουργός στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα
«Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την πολιτική της παρουσία στο περιθώριο της συμμετοχής του στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα.
Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του για τη δημόσια αντιπαράθεση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί «μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα», προσθέτοντας ότι «η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό». Επανέλαβε ότι «όλοι θα κριθούν στην κάλπη» και συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με «τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα».
Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει «ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα, “να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση”», συμπληρώνοντας ότι «αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση».
Η τοποθέτηση έγινε στη συζήτηση του πάνελ «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», όπου μαζί με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, και ο Δημήτρης Κοντοπίδης, MSc, patient advocate και social entrepreneur. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντώνης Σρόιτερ.
Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του για τη δημόσια αντιπαράθεση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί «μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα», προσθέτοντας ότι «η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό». Επανέλαβε ότι «όλοι θα κριθούν στην κάλπη» και συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με «τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα».
@protothema.gr
❗️Μητσοτάκης στο συνέδριο ygeiamou.gr: Η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί, όλοι θα κριθούν #protothema #news #mitsotakis #ygeiamou #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Μεγάλη η αναταραχή, ειδικά στην Αριστερά»Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση» και ότι «κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην Αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία».
Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει «ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα, “να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση”», συμπληρώνοντας ότι «αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση».
@protothema.gr
❗️Μητσοτάκης στο συνέδριο ygeiamou.gr: Το σύνθημα όλων να φύγει ο Μητσοτάκης δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση #protothema #news #mitsotakis #ygeiamou #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η τοποθέτηση έγινε στη συζήτηση του πάνελ «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», όπου μαζί με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, και ο Δημήτρης Κοντοπίδης, MSc, patient advocate και social entrepreneur. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντώνης Σρόιτερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα