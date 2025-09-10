Η Chevron κατέθεσε προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης μαζί με την Helleniq Energy
Η προσφορά από τον αμερικανικό κολοσσό συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά κοιτάσματα και de facto αποδοκιμασία των τουρκικών ισχυρισμών περί «Γαλάζιας Πατρίδας»
Η προθεσμία του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης έληξε σήμερα στις 5 το απόγευμα, με δύο εταιρείες, τις Chevron και Helleniq Energy να καταθέτουν από κοινού προσφορά για τα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και Κρήτης.
Η υποβολή προσφοράς από τη Chevron αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή και γεωπολιτική πορεία της Ελλάδας. Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, με εμπειρία σε μεγάλα projects της Μεσογείου και διεθνώς, στέλνει ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας αλλά και στις προοπτικές της ως ενεργειακός κόμβος. Η Ελλάδα, με στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύεται σε κρίσιμο κρίκο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο διαγωνισμό συμμετέχει επίσης η Helleniq Energy, μέσω της θυγατρικής Helleniq Upstream, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να αποτελέσει βασικό εταίρο στην εθνική στρατηγική για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Η παρουσία ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου δίπλα σε έναν διεθνή ηγέτη της ενέργειας δημιουργεί προοπτικές για συνέργειες και ισχυροποιεί τη θέση της χώρας στο γεωπολιτικό και ενεργειακό της περιβάλλον.
Η επιλογή της Chevron να τοποθετηθεί νοτίως της Κρήτης έχει βαρύνουσα σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει αβάσιμους ισχυρισμούς περί «Γαλάζιας Πατρίδας», επιχειρώντας να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μέσω του μνημονίου με τη Λιβύη. Με την παρουσία της, η Chevron λειτουργεί ως στρατηγικός αποτρεπτικός παράγοντας: η εμπλοκή μιας αμερικανικής πολυεθνικής καθιστά σαφές ότι κάθε πρόκληση θα αγγίζει πλέον και αμερικανικά συμφέροντα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το block «Νότια Κρήτης ΙΙ», μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αν αυτό περιέλθει στην Chevron, θα συνιστά πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας ότι η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη.
Τα θαλάσσια blocks καλύπτουν περισσότερα από 46.000 τ.χλμ., με γεωλογικές δομές που παραπέμπουν σε μεγάλα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το Zohr της Αιγύπτου και το Leviathan του Ισραήλ.
Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι ο χρόνος ωρίμανσης των παραχωρήσεων δεν είναι μικρός καθώς θα χρειαστούν έως και 5 χρόνια για την πρώτη γεώτρηση καθώς προηγούνται κρίσιμες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικών μελετών.
Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμούο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:
«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
Παπασταύρου: Η Ελλάδα αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο
Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμούο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:
«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.
Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.
Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.
Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».
Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.
Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ ENERGY Holdings στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα.
Η ανακοίνωση της HELLENiQ ENERGY στο χρηματιστήριο
Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
