«Εμπιστευτήκαμε το ΕΣΥ ανεπιφύλακτα»: Οι αναφορές Μητσοτάκη στα χειρουργεία της συζύγου του και του Μυλωνάκη
Τι είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση, κατά τη συμμετοχή του στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα, στο πάνελ «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο»
«Και τις δύο φορές ανεπιφύλακτα, εμπιστευτήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα δύο χειρουργεία της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι.
Στη συζήτηση, κατά τη συμμετοχή του στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα, στο πάνελ «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», περιέγραψε ότι «η σύζυγός μου χρειάστηκε δύο φορές να χειρουργηθεί, για ένα διπλό ορθοπαιδικό χειρουργείο και ένα πολύ σοβαρό έκτακτο χειρουργείο που αφορούσε το πεπτικό της σύστημα», προσθέτοντας ότι «και τις δύο φορές ανεπιφύλακτα, εμπιστευτήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας».
Αναγνώρισε παράλληλα τις ενστάσεις που μπορεί να διατυπώνονται όταν πρόσωπα με θεσμικό ρόλο απευθύνονται σε δημόσιο νοσοκομείο: «Δεν έχω αυταπάτες, ξέρω καλά, ότι όταν η σύζυγος του πρωθυπουργού εμφανίζεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί θα σπεύσουν και θα πουν ότι μπορεί να είχε κάποια ειδική φροντίδα». Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση θα ήταν αντίστοιχη για κάθε πολίτη με την ίδια κλινική εικόνα, λέγοντας: «Είμαι πεπεισμένος ότι οποιοσδήποτε ασθενής εμφανιζόταν με τα ίδια συμπτώματα που είχε η σύζυγός μου στα έκτακτα του Ευαγγελισμού, θα τον χειρουργούσαν με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που έγινε στη σύζυγό μου».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, εκφράζοντας ευχές για την αποκατάστασή του «από ένα πολύ βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό», επισημαίνοντας τη σημασία του χρόνου σε τέτοιες περιπτώσεις: «εκεί βρέθηκε, ο χρόνος στα εγκεφαλικά είναι πολύ σημαντικός». Κατέληξε σημειώνοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση «αισθάνθηκα πολύ σίγουρος».
