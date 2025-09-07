Συνάντηση Φάμελλου - Δούκα σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη - Τι συζήτησαν
Συνάντηση Φάμελλου - Δούκα σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη - Τι συζήτησαν
Στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη 89η ΔΕΘ, έδωσαν το παρών και συνομίλησαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Σύμφωνα με πηγές, ένα από τα κύρια θέματα που συζήτησαν, ήταν η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους δύο να αναφέρονται στον «οικονομικό στραγγαλισμό της» από την κυβέρνηση. Οι δύο πολιτικοί τόνισαν ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση ενός θεσμού κρίσιμου για τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
Ο κ. Φάμελλος και ο κ. Δούκας υπογράμμισαν, επίσης, ότι είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης αλλά και οι ίδιοι οι δήμαρχοι να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Όπως σημείωσαν, πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους, να υπερασπιστούν τον θεσμό και τους πολίτες και να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους, μιλώντας ανοιχτά για τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Λίγη ώρα αργότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον περιορισμό αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας από αυτήν τις πολεοδομίες, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.
