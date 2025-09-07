ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία στον Κηφισό και σε κεντρικές λεωφόρους, καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Συνάντηση Φάμελλου - Δούκα σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη - Τι συζήτησαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θεσσαλονίκη Σωκράτης Φαμέλλος Χάρης Δούκας ΔΕΘ Αυτοδιοίκηση

Συνάντηση Φάμελλου - Δούκα σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη - Τι συζήτησαν

Σύμφωνα με πηγές,  ένα από τα κύρια θέματα που συζήτησαν,  ήταν η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους δύο να αναφέρονται στον «οικονομικό στραγγαλισμό της» από την κυβέρνηση

Συνάντηση Φάμελλου - Δούκα σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη - Τι συζήτησαν
22 ΣΧΟΛΙΑ
Στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη 89η ΔΕΘ, έδωσαν το παρών και συνομίλησαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με πηγές,  ένα από τα κύρια θέματα που συζήτησαν,  ήταν η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους δύο να αναφέρονται στον «οικονομικό στραγγαλισμό της» από την κυβέρνηση. Οι δύο πολιτικοί τόνισαν ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση ενός θεσμού κρίσιμου για τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Φάμελλος και ο κ. Δούκας υπογράμμισαν, επίσης, ότι είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης αλλά και οι ίδιοι οι δήμαρχοι να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Όπως σημείωσαν, πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους, να υπερασπιστούν τον θεσμό και τους πολίτες και να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους, μιλώντας ανοιχτά για τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Λίγη ώρα αργότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον περιορισμό αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας από αυτήν τις πολεοδομίες, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ - Μειώσεις βαρών για όλους και πολιτική επανατοποθέτηση

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: 400.000 συνταξιούχοι αποκτούν το Δεκέμβριο δικαίωμα στην ετήσια αύξηση έως 2,7%

Πόσο μειώνονται οι φόροι στα ενοίκια και τα τεκμήρια - Τι αλλάζει σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
22 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης