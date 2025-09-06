Ο στόχος για το Εθνικό Απολυτήριο και το κάλεσμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση να μετάσχει με προτάσεις στον διάλογο

Εξάλλου, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι το Εθνικό Απολυτήριο είναι μια ευρέως διαδεδομένη πολτική, καθώς “ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ) προτείνει τη σύνδεση των πανελλαδικών εξετάσεων με το εθνικό απολυτήριο, όπως εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το ελληνικό μοντέλο εμπνέεται από συστήματα όπως το Matura, το Abitur και το Baccalauréat, προσαρμοσμένα όμως στις εθνικές ανάγκες και πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες”, υποστήριξε η Σοφία Ζαχαράκη.Ως προς την μετάβαση στο νέο σύστημα, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι αυτή θα επιτευχθεί με βάση ένα καλά σχεδιασμένο και σταδιακά εφαρμόσιμο πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει:Επικαιροποιημένα Προγράμματα ΣπουδώνΕπιμόρφωση εκπαιδευτικώνΕνίσχυση της παιδαγωγικής λειτουργίας κάθε τάξηςΚαθιέρωση προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και στις τρεις τάξειςΑναβαθμισμένη Τράπεζα ΘεμάτωνΔιαβαθμισμένες απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσειςΕσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία εποπτείας και αξιολόγησηςΕπέκταση πιστοποίησης ξένων γλωσσών εντός σχολείουΠαράλληλα, όμως, «το Υπουργείο αναγνωρίζει τον σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο των εξετάσεων στους εφήβους, ειδικά σε κορίτσια και μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και προσαρμόζει τις παρεμβάσεις του για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, επωφελεία όλων των μαθητών και μαθητριών μας» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη, με δεδομένη την πολυετή και έντονη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.