Ο στόχος για το Εθνικό Απολυτήριο και το κάλεσμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση να μετάσχει με προτάσεις στον διάλογο
Ο στόχος για το Εθνικό Απολυτήριο και το κάλεσμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση να μετάσχει με προτάσεις στον διάλογο
Η μεταρρύθμιση για το Εθνικό Απολυτήριο θα αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄ Γυμνασίου από την νέα χρονιά - Ο σχεδιασμός από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
Ως πεδίο διακομματικής συναίνεσης υπέδειξε την μεταρρύθμιση για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσκαλώντας δημόσια τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν με προτάσεις στον Εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο που ξεκινά η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Με εμφανή διάθεση συναίνεσης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως “πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε”, κάνοντας λόγο για “πολιτικό καθήκον” του το να προωθήσει μια πρόσκληση διαλόγου στα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα, ανακαλώντας τη ρήση του Παύλου Μπακογιάννη, “αν γκρεμίζονται οι γέφυρες, τότε κανείς δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε πως η μεταρρύθμιση για το Εθνικό Απολυτήριο θα αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄ Γυμνασίου από την νέα χρονιά, προκειμένου να αποσυνδεθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από την πίεση των εξετάσεων.
Παρουσιάζοντας στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τους βασικούς άξονες του Κυβερνητικού σχεδίου για το εθνικό απολυτήριο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι οι όποιες αλλαγές συντελεστούν, δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, καθώς το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2029–2030, προκειμένου να διασφαλιστεί η προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων.
Οι στόχοι
Με το Εθνικό Απολυτήριο το Λύκειο επανακτά τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο, καθώς το εθνικό απολυτήριο δεν εστιάζει αποκλειστικά στις εξετάσεις, αλλά επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσης και αυτογνωσίας. Μετατοπίζεται, δηλαδή, το βάρος από την εξετασιοκεντρική προσέγγιση, στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας.
Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας εστίασε στο γεγονός ότι το νέο σύστημα:
θα ενισχύσει την αξιοπιστία των εξετάσεων,
θα διαφυλάξει την κοινωνική τους διάσταση και
θα παράσχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, με διαδικασίες που περιορίζουν τις ανισότητες και ενισχύουν τη διαφάνεια.
Πυλώνες, 230.000 μαθητές
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το νέο Λύκειο αφορά, 230.000 μαθητές κάθε χρόνο, 23.500 εκπαιδευτικούς, χιλιάδες οικογένειες, τα πανεπιστήμια, αλλά και την αγορά εργασίας, στοχεύοντας σε 3 πυλώνες:
στην εμπιστοσύνη στο Λύκειο ως αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα,
στην ενίσχυση της δίκαιης και διαφανούς αξιολόγησης και
στην ομαλή μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Με εμφανή διάθεση συναίνεσης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως “πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε”, κάνοντας λόγο για “πολιτικό καθήκον” του το να προωθήσει μια πρόσκληση διαλόγου στα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα, ανακαλώντας τη ρήση του Παύλου Μπακογιάννη, “αν γκρεμίζονται οι γέφυρες, τότε κανείς δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε πως η μεταρρύθμιση για το Εθνικό Απολυτήριο θα αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄ Γυμνασίου από την νέα χρονιά, προκειμένου να αποσυνδεθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από την πίεση των εξετάσεων.
Παρουσιάζοντας στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τους βασικούς άξονες του Κυβερνητικού σχεδίου για το εθνικό απολυτήριο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι οι όποιες αλλαγές συντελεστούν, δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, καθώς το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2029–2030, προκειμένου να διασφαλιστεί η προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων.
Οι στόχοι
Με το Εθνικό Απολυτήριο το Λύκειο επανακτά τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο, καθώς το εθνικό απολυτήριο δεν εστιάζει αποκλειστικά στις εξετάσεις, αλλά επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσης και αυτογνωσίας. Μετατοπίζεται, δηλαδή, το βάρος από την εξετασιοκεντρική προσέγγιση, στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας.
Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας εστίασε στο γεγονός ότι το νέο σύστημα:
θα ενισχύσει την αξιοπιστία των εξετάσεων,
θα διαφυλάξει την κοινωνική τους διάσταση και
θα παράσχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, με διαδικασίες που περιορίζουν τις ανισότητες και ενισχύουν τη διαφάνεια.
Πυλώνες, 230.000 μαθητές
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το νέο Λύκειο αφορά, 230.000 μαθητές κάθε χρόνο, 23.500 εκπαιδευτικούς, χιλιάδες οικογένειες, τα πανεπιστήμια, αλλά και την αγορά εργασίας, στοχεύοντας σε 3 πυλώνες:
στην εμπιστοσύνη στο Λύκειο ως αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα,
στην ενίσχυση της δίκαιης και διαφανούς αξιολόγησης και
στην ομαλή μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εξάλλου, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι το Εθνικό Απολυτήριο είναι μια ευρέως διαδεδομένη πολτική, καθώς “ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ) προτείνει τη σύνδεση των πανελλαδικών εξετάσεων με το εθνικό απολυτήριο, όπως εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το ελληνικό μοντέλο εμπνέεται από συστήματα όπως το Matura, το Abitur και το Baccalauréat, προσαρμοσμένα όμως στις εθνικές ανάγκες και πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες”, υποστήριξε η Σοφία Ζαχαράκη.
Η Μετάβαση στο νέο σύστημα
Ως προς την μετάβαση στο νέο σύστημα, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι αυτή θα επιτευχθεί με βάση ένα καλά σχεδιασμένο και σταδιακά εφαρμόσιμο πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει:
Επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ενίσχυση της παιδαγωγικής λειτουργίας κάθε τάξης
Καθιέρωση προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και στις τρεις τάξεις
Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων
Διαβαθμισμένες απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις
Εσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία εποπτείας και αξιολόγησης
Επέκταση πιστοποίησης ξένων γλωσσών εντός σχολείου
Αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων
Παράλληλα, όμως, «το Υπουργείο αναγνωρίζει τον σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο των εξετάσεων στους εφήβους, ειδικά σε κορίτσια και μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και προσαρμόζει τις παρεμβάσεις του για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, επωφελεία όλων των μαθητών και μαθητριών μας» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη, με δεδομένη την πολυετή και έντονη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Η Μετάβαση στο νέο σύστημα
Ως προς την μετάβαση στο νέο σύστημα, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι αυτή θα επιτευχθεί με βάση ένα καλά σχεδιασμένο και σταδιακά εφαρμόσιμο πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει:
Επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ενίσχυση της παιδαγωγικής λειτουργίας κάθε τάξης
Καθιέρωση προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και στις τρεις τάξεις
Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων
Διαβαθμισμένες απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις
Εσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία εποπτείας και αξιολόγησης
Επέκταση πιστοποίησης ξένων γλωσσών εντός σχολείου
Αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων
Παράλληλα, όμως, «το Υπουργείο αναγνωρίζει τον σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο των εξετάσεων στους εφήβους, ειδικά σε κορίτσια και μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και προσαρμόζει τις παρεμβάσεις του για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, επωφελεία όλων των μαθητών και μαθητριών μας» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη, με δεδομένη την πολυετή και έντονη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα