Εκδήλωση για τα 51χρονια του ΠΑΣΟΚ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Εκδήλωση για τα 51χρονια του ΠΑΣΟΚ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Σήμερα στο Ζάππειο οι εκδηλώσεις για την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ
Στο Ζάππειο σήμερα το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
«51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά!», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη φετινή 3η Σεπτέμβρη.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
-18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική - υπαρξιακή απειλή»
Συζητούν:
Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»
Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»
Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»
Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις - Διεργασίες - Προτάσεις»
Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
-19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
-21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα - Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.
«51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά!», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη φετινή 3η Σεπτέμβρη.
51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά! 💚Posted by Νίκος Ανδρουλάκης on Tuesday, September 2, 2025
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
-18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική - υπαρξιακή απειλή»
Συζητούν:
Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»
Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»
Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»
Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις - Διεργασίες - Προτάσεις»
Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
-19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
-21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα - Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα