ΣΥΡΙΖΑ: Πώς φτάσαμε στη διάσπαση του κόμματος - Όλο το παρασκήνιο των τριών ημερών

Πάντως, το παρόν Σαββατοκύριακο, 11-12 Νοεμβρίου, πιθανολογείται ότι θα είναι μόνον η αρχή των όσων δυσάρεστων αναμένεται να συμβούν, τους επόμενους μήνες στην Κουμουνδούρου. Μέχρι τοεφόσον αυτό γίνει τονκαι δεν μετατεθεί για μετά τις εκλογές,και οπωσδήποτε θα υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στην περίπτωση που οι δημοσκοπήσεις καταγράψουν και νέα πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Η τάση είναι το ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ και εφόσον οκαι η ηγετική του ομάδα δεν καταφέρουν να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο και ένα αφήγημα που να είναι ελκυστικό στην κοινωνία τότε όλοι οι αναλυτές και οι αναλογιστές προφητεύουν πως στιςεκτός από τομπορεί και τονα ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τη λήξη των εργασιών της Κεντρικής του Επιτροπής ο ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει την εντύπωση ότι είναι ένας πολιτικός φορέας σε διάλυση, σε συνεχή πολιτική και εκλογική υποχώρηση, με την εσωστρέφεια να κυριαρχεί, με ψυχολογία στα τάρταρα, χωρίς κυβερνητική προοπτική και με ηγεσία η οποία δεν φαίνεται ικανή να δώσει το φιλί της ζωής σ’ ένα κόμμα που θυμίζει «πεθαμένο λικέρ».Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης δεν καταφέρει, σε προβλεπτό χρόνο, να τα εξαλείψει τότε θα πρέπει, μάλλον με σχετική βεβαιότητα, να πιθανολογήσουμε ότι μετά τον Τσακαλώτο, τον Φίλη, τον Σκουρλέτη, τον Βούτση και τα άλλα στελέχη της Ομπρέλας θα έλθει η σειρά της Αχτσιόγλου, του Χαρίτση, του Τζανακόπουλου να κουνήσουν μαντήλι στον Πολλάκη, την Τζάκρη και τον Γιώργο Τσίπρα.Προσώρας, οι «μεσοχωρίτες», όπως αποκαλούν τηνοι αντίπαλοί τους, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν στην έξοδο την Ομπρέλα. Ο επιπλέον λόγος είναι ότι δεν θέλουν να ταυτιστούν με όσους ανεμίζουν το λάβαρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο, οι περισσότεροι, θεωρούν ντεμοντέ. Αργά ή γρήγορα πάντως θα το κάνουν. Επίσης, εάν τα πράγματα οδηγηθούν σε αδιέξοδο θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε δεδομένη τη διαφοροποίηση ακόμη και την αποχώρηση του Διονύση Τεμπονέρα και στελεχών που προέρχονται από τη ΡΕΝΕ, παρότι πρόθεσή τους είναι να παραμείνουν στο κόμμα και «να το παλέψουν από μέσα» τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο και απώτατο όριο τις ευρωεκλογές.μεταξύ των άλλων ζητά να επισπευστεί ηκαι ενδεχομένως θα αποστασιοποιηθεί από τα κομματικά δρώμενα εάν το συνέδριο παραπεμφθεί για μετά τις ευρωεκλογές, όπως εισηγούνται ορισμένοι kaselistas.Σημειώνουμε πωςενώ έχουν δεχθεί και προτάσεις από τον Στέφανο Κασσελάκη να ενσωματωθούν στη νέα πραγματικότητα και μάλιστα να είναι σύμβουλοί του. Πρόταση που έχουν απορρίψει και οι δύο καθώς κατανοούν πως με τουςόπως αποκαλούν τον ηγετικό πυρήνα των kaselistas, δεν υπάρχει περίπτωση ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ δεν ταιριάζουν και τα χνώτα τους. Στη φράση «μένουμε μέχρι να διαπιστώσουμε ότι όντως δεν γίνεται τίποτε» αποτυπώνεται ο προβληματισμός τους. Επιπροσθέτως, δεν πιστεύουν πως ο Κασσελάκης θέλει ή μπορεί να απαρνηθεί τον Πολλάκη και τους περί αυτόν. Και φάνηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Σε αυτούς στηρίχθηκε για να εκλεγεί, με αυτούς θα συνεχίσει για να κερδίσει το συνέδριο και με αυτούς θα συνεχίσει και μετά τις ευρωεκλογές, ακόμη κι αν χρειαστεί να φτιάξει νέο κόμμα. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά «όταν την πολιτική διαχείριση στο κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα έχει αναλάβει ο Πολλάκης δεν μπορεί να υπάρξει ηρεμία ούτε και ενσωμάτωση της μειοψηφίας στη νέα πλειοψηφία».Κατά συνέπεια θα έχουμε αποχωρήσεις κατά κύματα. Αρχικά μέχρι την επόμενη ΚΕ, (ενδεχομένως και νωρίτερα αν υπάρξει ο μαγικός αριθμός 10 βουλευτές, που συγκροτούν αυτόνομη κοινοβουλευτική ομάδα), μετά μέχρι το συνέδριο, μετά μέχρι τις ευρωεκλογές και οπωσδήποτε μετά από αυτές -ειδικά εάν το αποτέλεσμα είναι τόσο αρνητικό όσο προφητεύεται- θα πρέπει να περιμένουμε και νέες κρίσεις και νέα διαζύγια. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η επιστολή - δημόσια έκκληση, προ ημερών, του Γιάννη Δραγασάκη να πέσουν οι τόνοι, να κηρυχθεί το κόμμα σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και να δημιουργηθεί μια νέα ηγετική ομάδα δεν βρήκε την ανταπόκριση που το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ περίμενε. Οιείδαν, και ορθώς, στην πρωτοβουλία Δραγασάκη μια προσπάθεια να πεταχτούν οι ίδιοι εκτός νυμφώνος και να τεθεί υπό κηδεμονία ο νέος αρχηγός.Ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είδε με καλό μάτι, λένε συνομιλητές του τέως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, την προσπάθεια του Δραγασάκη να τον εμπλέξει (περιλαμβάνοντάς τον στους παραλήπτες της επιστολής που πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες) στα κομματικά δρώμενα όταν είναι γνωστή η πρόθεσή του να μην μετέχει σε αυτό που σήμερα ονομάζεται κομματικός βίος. Μάλιστα, ο Αλέξης δεν πήγε ούτε στην Κεντρική Επιτροπή με το πρόσχημα ότι δεν είναι μέλος της. «Συμμετείχε σε αυτή ex officio επειδή ήταν αρχηγός, τώρα που δεν είναι αρχηγός δεν είναι και μέλος της. Είναι μέλος μόνον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στις συνεδριάσεις της οποίας και θα συμμετέχει», μας λέει συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού. Πάντως, κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι ο Τσίπρας επιχαίρει για την «εξαέρωση» του κόμματός του επειδή καθίσταται έτσι πιο εύκολη η επιστροφή του. Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να επανέλθει, όπως διατείνονται κάποιοι μετά τις ευρωεκλογές. Και φυσικά δεν μπορεί να επιχαίρει επειδή είναι και ο ίδιος υπεύθυνος για τα όσα τραγελαφικά και δυσάρεστα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία και την εκλογή Κασσελάκη.προς τους δυσφορούντες με τη νέα πραγματικότητα στην Κουμουνδούρου «να δώσουν στον Κασσελάκη την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές» δεν εισακούστηκε από την Ομπρέλα, ενώ δεν είναι λίγοι και οι «μεσοχωρίτες» που πιστεύουν πως «ο Αλέξης έχει λάθος» αφού ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος της Κουμουνδούρου, ενώ ο Κασσελάκης όσο στριμώχνεται θα βάζει στο στόχαστρο της κριτικής και τον Αλέξη και ήδη το κάνει. Η νέα ηγεσία όχι μόνον δεν προσέδωσε δυναμική στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα τον έφερε στο όριο του στατιστικού λάθους με το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον Κασσελάκη να ξεπερνά σε δημοφιλία μόνον τον Στίγκα των Σπαρτιατών και τον Νατσιό της Νίκης!Και το χειρότερο όλων είναι πως τελείωσε και η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κέντρο, όπως ερμηνεύθηκε η εκλογή Κασσελάκη. Ο πόλεμος που αιφνιδίως, αδικαιολογήτως και ανοήτως κήρυξε ο Stefanos στον Κώστα Σημίτη και για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ την Τρίτη ανατίναξε, εκ των πραγμάτων, τη γέφυρα που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να στήσει τη Δευτέρα με τονΑυτή η κωλοτούμπα μόνον κατόπιν υποδείξεως του Πολλάκη, του Γ. Τσίπρα, της Τζάκρη, και όσων άλλων kaselistas μισούν τη Χαριλάου Τρικούπη, θα μπορούσε να γίνει λένε οι γνωρίζοντες τα απόκρυφα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πράγματι απορίας άξιο πως ο Κασσελάκης που επαγγέλεται το νέο και έχει, όπως διατείνεται, το βλέμμα του στο μέλλον να υπονομεύει την προοπτική συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ στο όνομα του παρελθόντος και επειδή έτσι αρέσει σε κάποια πρωτοπαλλήκαρά του, των οποίων η γλώσσα είναι μονίμως βουτηγμένη σ’ ένα δοχείο τοξικότητας.που είναι τα προβλήματα που αφορούν την κοινωνία και τον κόσμο. Αντί να αναζητήσει ένα νέο πολιτικό σχέδιο που θα αντιπολιτευθεί και θα κερδίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει ασκήσεις θάρρους, κλεισμένη στον μικρόκοσμο της Κουμουνδούρου. Αντί για δημιουργική και λυτρωτική αυτοκριτική έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αντί για κοινή πορεία των στελεχών έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες και ατομικές επιδιώξεις. Αντί να προσπαθήσουν να μετατρέψουν την ογκούμενη, κατά τις δημοσκοπήσεις, κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική πλειοψηφία φροντίζουν, όπως θα έλεγε και ο μεγάλος Αλεξανδρινός, χωρίς περίσκεψιη χωρίς λύπη και χωρίς αιδώ μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω τους να κτίζουν τείχη.Και θα είναι κρίμα ακόμη και για τον «δεξιό» Κασσελάκη, αλλά κυρίως για τον κόσμο της αριστεράς κάποια στιγμή να διαπιστώσουν πως ανεπαισθήτως τους έκλεισαν έξω από τον κόσμο. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, η διαφαινόμενη προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κλειστεί στο καβούκι του, έξω από τον κόσμο και διαγενομένου του χρόνου και των εξελίξεων να τελευτήσει ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως από κοινωνική, πολιτική και εκλογική ασφυξία. Ακόμη και το διάγγελμα που έβγαλε ο Κασσελάκης, την παραμονή της Κεντρικής Επιτροπής, έδειχνε ότι αυτός και η ομάδα του δεν ξέρουν τι συμβαίνει στον έξω κόσμο. Ανακοίνωσε ότι εάν δεν περάσει η πρότασή του για τις διαγραφές θα προκηρύξει δημοψήφισμα!!! Προφανώς, αγνοούσε ότιΟύτε γι’ αυτό το στοιχειώδες δεν τον ενημέρωσαν οι συνεργάτες του με αποτέλεσμα να εκτίθεται. Και να εκτίθεται διπλά αφού χαρακτήρισε το κόμμα του άρρωστο(!) και να επιτίθεται στο out of the blue στην οικογένεια Μητσοτάκη. Υπάρχει βέβαια και η άλλη εκδοχή: επειδή έμαθε ότι η απειλή των διαγραφών παύει να υφίσταται έβγαλε διαγγέλμα για να επιδείξει πυγμή έστω και εν κενώ. Ό,τι και να ισχύει δείχνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνον ασθενεί, αλλά και ότι υπό την επίβλεψη του «διαγνώστη ιατρού» Κασσελάκη η κατάσταση επιδεινώνεται και η βλάβη μπορεί να καταστεί ανήκεστος.Τελικά, η στενή παρέα με τονμάλλον βλάπτει, όπως αναγράφεται και στα πακέτα των τσιγάρων, σοβαρά την υγεία… των οργάνων εκείνων, όπως ο εγκέφαλος και η γλώσσα, που είναι υπεύθυνα για την εκφορά γνώμης σχετικά με τον πολιτικό και δημόσιο βίο των νεοελλήνων. Όταν ηγείσαι ενός άρρωστου κόμματος και πιστεύεις ότι θα το γιάνεις με τον Πεν Νταλαούρα, τον Νίκο Μωραΐτη θα πρέπει να ‘χεις φάει και συ την πετριά σου. Με αυτούς σε ρόλο γιατρού δεν θεραπεύεις το κόμμα σου, φτιάχνεις …αλ τσαντίρ νιούζ. Ενδεχομένως, ένα τέτοιο κόμμα να έχει εκλογική απήχηση όμως θα πρέπει να το δηλώσει, ν’ αλλάξει μαρκίζα και πρωταγωνιστές. Αριστερό κόμμα πάντως δεν μπορεί να είναι. Τρία, τέσσερα ή πέντε αστέρια μπορεί να συνοδεύουν το λογότυπό του, όπως ο ήλιος το ΠΑΣΟΚ, ο δαυλός τη ΝΔ και το σφυροδρέπανο το ΚΚΕ. Και φυσικά σ’ ένα τέτοιο κόμμα δεν μπορεί να υπάρχουν οι λέξεις «ριζοσπαστική Αριστερά». Θα μπορούσαν να λέγονται οι Ιππότες της Ανατροπής, της Αλλαγής, της Ανατολής, της Απαλλαγής, της Αποκαλύψεως, της Αρτοκλασίας ή οτιδήποτε άλλο περιγράφει τις προθέσεις της νέας ηγεσίας της Κουμουνδούρου.Σε κάθε περίπτωση, από αυτό το Σαββατοκύριακο ενεστώτος έτους, πέντε μόλις ημέρες πριν την πεντηκοστή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως εισέρχεται σε τούνελ, στο οποίο το φως που φαίνεται στο βάθος είναι του τρένου που έρχεται κατά πάνω και όχι της εξόδου. Αναφερόμαστε στο Πολυτεχνείο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία μάλλον θα είναι δύσκολο να πορευτεί με επικεφαλής τον Stefano στην αμερικάνικη πρεσβεία κραυγάζοντας «φονιάδες των λαών αμερικάνοι». Όπως θα είναι δύσκολο να έχει και κινηματικά χαρακτηριστικά, αλλά και σοβαρούς διανοητές. Αυτά θα διεκδικήσει να τα πάρει μαζί της η Ομπρέλα και όσοι από τους «μεσοχωρίτες» αναμένεται να ακολουθήσουν, αργότερα, το δρόμο της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.Εξυπακούεται πωςκαθιστά κυρίαρχους οργανωτικά τους kasselistas με αποτέλεσμα οι «μεσοχωρίτες» της Αχτσιόγλου ενόψει του συνεδρίου να βρεθούν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αφού δεν έχουν οργανωτικό βάθος. «Δεν θα μας παρακαλάνε να τους βγάλουμε στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά για να τους βγάλουμε συνέδρους», μας λέει με περισσή έπαρση βουλευτής, ο οποίος μάλιστα δεν βρίσκεται στον στενό πυρήνα της νέας ηγετικής ομάδας, αλλά στην περιφέρειά του. Η (πιθανολογούμενη βασίμως) αντιμετώπιση που θα έχουν οι «μεσοχωρίτες» οδηγούν αρκετούς στο συμπέρασμα πως «πρέπει να βρούμε τρόπο να αποχωρήσουμε λίαν προσεχώς με θόρυβο καθώς το μέλλον που μάς επιφυλάσσουν οι kaselistas είναι ο εξευτελισμός».Εκ παραλλήλου η διαφαινόμενη… εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ θα καταστήσει πλέον επιτακτική την ανάγκη αναδιοργάνωσης ευρύτερα του. Το ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μικρό τμήμα της δυσαρέσκειας από τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ απορροφά. Η αμφισβήτηση όμως της δεξιάς ηγεμονίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με εκλογικά «τσιμπολογήματα», χρειάζεται άλματα. Και αυτή η διαπίστωση θέτει προ ευθυνών και την ηγεσία τηςΣτο παρασκήνιο γίνονται ζυμώσεις, χωρίς όμως προοπτική ευδοκίμησης αφού οι πρωταγωνιστές της, εκτός των άλλων, θεωρούνται, για να το πούμε όσο γίνεται πιο κομψά, παλαιάς κοπής και με περιορισμένο ακροατήριο.Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Το βάρος της πεταλούδας» του Έρρι ντε Λούκα. Είναι σίγουρο ότι τον Ιταλό συγγραφέα δεν τον γνωρίζει ο Κασσελάκης. Ενδεχομένως ούτε και ο βιβλιόφιλος Τσακαλώτος. Ίσως επειδή ο Έρρι υπήρξε εκ των ιδρυτικών στελεχών της ακροαριστερής «Λότα Κοντίνουα», ενώ ο Ευκλείδης παρεπιδημεί στη ρεφορμιστική αριστερά. Εάν το γνώριζε θα έπρεπε ίσως να το κάνει δώρο στον Αλέξη Τσίπρα, αντί να του ασκεί κριτική για το κόμμα που κατέλιπε στον Κασσελάκη. Γράφει λοιπόν ο ντε Λούκα: «ο βασιλιάς των αγριόγιδων έχει κουραστεί. Ανάγκασε για χρόνια το κοπάδι του σε υποταγή, κι αυτόν τον Νοέμβρη αναγνωρίζει την παρακμή του. Πέρασε άγρια, μοναχικά χρόνια λαθροκυνηγός στα βουνα εκείνη τη μέρα του Νοέμβρη ξέρει ότι κοντοζυγώνει στο τέρμα. Δύο μοναχικά μέλη από διαφορετικά είδη, στη δύση τους. Γεύτηκαν, πειραματίστηκαν και τώρα χάνονται. Πίσω τους το ανοιχτό αχνάρι ξανακλείνει…