Σεισμός στη Τουρκία: Ο εναγκαλισμός Δένδια - Τσαβούσογλου και οι νέες ισορροπίες ανάμεσα στις δυο χώρες

Μετέφερα στον @MevlutCavusoglu τα ειλικρινή συλλυπητήρια Κυβέρνησης & λαού της 🇬🇷 για τις χιλιάδες απώλειες συνανθρώπων μας στην 🇹🇷 & την υπερηφάνεια μου για τους διασώστες μας. Συμφώνησα ότι δε χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. pic.twitter.com/Udqa5JHPVJ — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2023

Nazir Çavuşoğlu Yunanıstanın xarici işlər naziri Nikos Dendias ilə birlikdə Hataya getdi pic.twitter.com/1GT0iijV39 — Ictimai TV (@TvIctimai) February 12, 2023

Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερα με προορισμό την επαρχία Χατάι . Μαζί επισκέφθηκαν και το συντονιστικό στηνΕνημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στη προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί. «Είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον κ. Τσαβούσογλου να επισκεφτούμε και τους Αυστριακούς και τους Ολλανδούς και τους Ισλανδούς διασώστες. Απ’ ό,τι μας είπαν 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων» σημείωσε. Τέλος, οκαι την τουρκική κυβέρνηση για την υποδοχή.Ο Τσαβούσογλου έσπευσε να εκφράσει στους δημοσιογράφους την χαρά του για την άφιξη του Νίκου Δένδια στην Τουρκία, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να απαντάει ότιΟ Τούρκος ΥΠΕΞ, πάντως, αναφέρθηκε και σε μια ανάλογη εμπειρία, εκείνη των σεισμών του 1999. «Πρώτα έτρεξε να βοηθήσει η Ελλάδα την Τουρκία και μετά εμείς πήγαμε στην Ελλάδα για να βοηθήσουμε τους γείτονες. Θυμάμαι ότι εκείνο το διάστημα το περιοδικό TIME είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό. Δεν ήμουν τότε πολιτικός, αλλά είχα στείλει μια επιστολή ως αναγνώστης προς το περιοδικό TIME και δημοσιεύθηκε.αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα σεισμό για να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Εκείνη την εποχή είχα πει αυτό ως ένας απλός Τούρκος πολίτης. Το επαναλαμβάνω τώρα ως υπουργός Εξωτερικών»., «τον φίλο μου, στην ελληνική κυβέρνηση και προς τον ελληνικό λαό για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στις δύσκολες αυτές ημέρες». Ουσιαστικά με τις δηλώσεις αυτές οι δύο υπουργοί Εξωτερικών άνοιξαν ένα παράθυρο για επανεκκίνηση των διμερών συνομιλιών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών., ανάρτησε οστα σοσιαλ μιντια. «Έχω εντολή από τον πρωθυπουργό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Πράγματι, ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία.Από την πλευρά του, οκαι τόνισε ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες», δύσκολες ημέρες. «Θα ήθελα να προσυπογράψω αυτό που είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας» τόνισε καιΟ υφυπουργός Εξωτερικών,έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία. Οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία μέχρι αυτή την ώρα ξεπερνούν τις 25.000. Σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD). Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σχεδόνενώ στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής συμμετέχουν περισσότεροι από 166.000 άνθρωποι. Μάλιστα, από τη Δευτέρα έχουν καταγραφεί 1.891 μετασεισμοί. Ενδεικτικό είναι ότι γερμανικά ΜΜΕ και όχι μόνο συνεχίζουν να αναφέρονται στην προσφορά βοήθειας από την Ελλάδα στη Τουρκία, κάνοντας λόγο για εκτόνωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών και για το ενδεχόμενο αναβίωσης της «διπλωματίας των σεισμών». Και τα τουρκικά Μέσα κάλυψαν την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών. Ο θερμός εναγκαλισμός Δένδια – Τσαβούσογλου στο αεροδρόμιο Τσακίρ Πασά στα Άδανα έπαιξε σε όλα τα δεκτικά ειδήσεων , τα οποία σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά την ελληνική αλληλεγγύη, τη συμβολή της ΕΜΑΚ αλλά και τους 80 τόνους ιατρικού εξοπλισμού και υλικών πρώτης βοήθειας. «Αυτοπροσώπως ο Νίκος Δένδιας στις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας», γράφει η εφημερίδα Σαμπάχ, αναφέροντας ότι πρόκειται για τον πρώτο Ευρωπαίο υπουργό Εξωτερικών που επισκέφθηκε την Τουρκία μετά τον φονικό Εγκέλαδο, δείχνοντας έτσι την έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στη δυσκολότερη ώρα της γειτονικής χώρας. Η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, παραθέτει και δήλωση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι «θα καταβάλλουμε προσπάθειες, για να λύσουμε τις διαφορές μας μέσω διαλόγου». Φαίνεται ότι η τραγωδία και η ελληνική αντίδραση σε αυτήν προκαλούν μία πρόσκαιρη αν μη τί άλλο νηνεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει ως τις εκλογές.