Θεμιστοκλής Μπουρολιάς: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Την επιλογή του Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.Ο Θεμιστοκλής Μπουρολιάς,Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1980 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1984.της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμουτου Squadron Officers School του USAF Air University (USA)του Σχολείου Αξιωματικών Πληροφοριώντου Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφουςτου Σχολείου Όπλων Τακτικήςτου Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσηςτου ASE Survive to Operate Evaluators Course (NSO, Germany)του Flying Supervisors Course (UK)του Joint Personnel Recovery Course (PRETC ΜΤΤ, USA)του JFAC Commanders Course (France)Από ξένες γλώσσες ομιλεί την ΑγγλικήΤοποθετήσεις:Ιανουάριος 2019: Αρχηγός Τακτικής ΑεροπορίαςΙανουάριος 2017 - Ιανουάριος 2019: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής ΥποστήριξηςΜάρτιος 2016 - Ιανουάριος 2017: Διευθυντής Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΒΚ)Μάιος 2015 - Μάρτιος 2016 : Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)Απρίλιος 2013 - Μάιος 2015: Υποδιοικητής στο NATO Combined Air Operations Center -Torrejon (CAOC TJ)Αύγουστος 2012 - Απρίλιος 2013: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)Ιούλιος 2010 - Αύγουστος 2012: Υποδιοικητής της 115ΠΜΝοέμβριος 2007 - Ιούνιος 2010: Σύνδεσμος της Ελλάδας στο US Joint Forces Command/Concept Development and Experimentation(USJFCOM/J9) στη Virginia των ΗΠΑΙούλιος 2006 - Νοέμβριος 2007: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 133 Σμηναρχίας ΜάχηςΣεπτέμβριος 2005 - Ιούλιος 2006: Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή ΠολέμουΙούλιος 2004 - Σεπτέμβριος 2005: Διοικητής της 115ΠΜ/340ΜΦεβρουάριος 2003 - Ιούλιος 2004: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 115ΠΜ/340ΜΙανουάριος 2002 - Φεβρουάριος 2003: Τμηματάρχης Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 111ΠΜΜάιος 2001 - Δεκέμβριος 2001: Εκπαιδευόμενος 111ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)Ιούλιος 1998 - Μάιος 2001: Επιτελής στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)Αύγουστος 1996 - Ιούλιος 1998: Προϊστάμενος στο Γραφείο Τυποποίησης - Αξιολόγησης της 115ΠΜΙανουάριος 1985 - Αύγουστος 1996: Ιπτάμενος Μοίρας 115ΠΜ/345ΜΔΒΙούνιος 1984 - Δεκέμβριος 1984 : Εκπαιδευόμενος 115ΠΜ/ΣΜΕΤΠτητικά ΚαθήκονταΈχει συμπληρώσει πάνω από 4450 ώρες πτήσης.Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, A-7H, F-16C/D Block 50 και 52+ και EMB-135.Προαγωγές:Ανθυποσμηναγός : 18/05/1984Υποσμηναγός : 11/06/1987Σμηναγός : 30/06/1991Επισμηναγός : 04/06/1996Αντισμήναρχος : 20/04/2001Σμήναρχος : 24/03/2008Ταξίαρχος : 14/03/2013Υποπτέραρχος : 02/03/2016Αντιπτέραρχος : 29/01/2019Μετάλλια - ΠαράσημαΤαξιάρχης Τάγματος της ΤιμήςΑνώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του ΦοίνικαΜετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α' ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Αξίας και ΤιμήςΔιαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας Β' ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως A' ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς B' ΤάξεωςJoint Service Commendation (ΗΠΑ)Gran Cruz del Merito Aeronautico con Distintivo Blanco (Ισπανία)Το βιογραφικό του, αντιπτεράρχουέως σήμερα Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ,Ο κ. Φασούλας γεννήθηκε στον Βόλο. Εισήλθε στηκαι ονομάστηκε ανθυποσμηναγός το 1985.Είναι απόφοιτος του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους, της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων.Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στις Διεθνείς Σχέσεις από το University of Staffordshire/UK. Από ξένες γλώσσες ομιλεί την αγγλική.ΤοποθετήσειςΜάρτιος 2021: Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑΜάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής ΥποστήριξηςΜάρτιος 2019 - Φεβρουάριος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Στρατιωτικών Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Ε4)Μάρτιος 2018 - Μάρτιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)Μάρτιος 2017 - Μάρτιος 2018: Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΑεροπορίαςΑπρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017: Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)Μάιος 2015 - Απρίλιος 2016: Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασκήσεων - Συμμαχικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/Α3)Απρίλιος 2013 - Μάιος 2015: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)Σεπτέμβριος 2012 - Απρίλιος 2013: Υποδιοικητής της 111 ΠΜΑύγουστος 2009 - Σεπτέμβριος 2012: Εθνικός Αντιπρόσωπος και Επιτελής Command Group στο NATO Air Command Ramstein στην Ο.Δ. ΓερμανίαςΑπρίλιος 2007 - Αύγουστος 2009: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 115 ΠΜΙούλιος 2005 - Απρίλιος 2007: Διοικητής της 115 ΠΜ/343ΜΙούλιος 2003 - Ιούλιος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 115 ΠΜ/343ΜΙανουάριος 2002 - Ιούλιος 2003: Τμηματάρχης Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 110 ΠΜΜάιος 2001 - Ιανουάριος 2002: Ιπτάμενος στην 111 ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)Οκτώβριος 1999 - Μάιος 2001: Επιτελής στη Διεύθυνση Εθνικών και Συμμαχικών Ασκήσεων του ΑΤΑΣεπτέμβριος 1997 - Οκτώβριος 1999: Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας Staffordshire/UKΝοέμβριος 1985 - Σεπτέμβριος 1997: Ιπτάμενος Μοίρας 110 ΠΜ/337ΜΠτητικά καθήκονταΈχει συμπληρώσει πάνω από 4.000 ώρες πτήσης. Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη T-41D, T-37B/C, T-2E, F-4E και F-16C/D.ΠροαγωγέςΑνθυποσμηναγός: 24/05/1985Υποσμηναγός: 02/06/1988Σμηναγός: 30/06/1992Επισμηναγός: 23/10/1997Αντισμήναρχος: 29/04/2002Σμήναρχος: 13/03/2009Ταξίαρχος: 06/03/2016Υποπτέραρχος: 01/03/2019Αντιπτέραρχος: 01/03/2021Μετάλλια - ΠαράσημαΤαξιάρχης Τάγματος της ΤιμήςΑνώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του ΦοίνικαΜετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α' ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας Γ' ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α' ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β' Τάξεως