Νέα Δημοκρατία: Τα 7 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική που άσκησε για την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Πέμπτης, εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία απαριθμώντας τα «επτά ψέματα» τα οποία είπε η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.Όπως σημειώνεi το κυβερνών κόμμα, «ο Α.Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ταυτιστεί με το ψέμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού» και τονίζει πως «ακολουθούν τη γνωστή γκεμπελική τακτική 'πες πες κάτι μένει'».Η Νέα Δημοκρατία απαντά λέγοντας πωςΗ ανακοίνωση της αύξησης θα γίνει ύστερα από τρεις μήνες κι αφου ακολουθήσει εκτενής διαβούλευση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει ήδη στο συμπέρασμα ότι είναι ανεπαρκής! Αλλωστε ότι κι αν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ο κ.Τσίπρας συνεχώς τάζει τα διπλά».Την ίδια ώρα σημειώνει ότι «το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί με 12.000 επικουρικό προσωπικό, 2.000 επικουρικούς ιατρούς και 2.000 μόνιμους ιατρούς. Όλες οι κρίσιμες ειδικότητες που ήθελαν να ενταχθούν στο ΕΣΥ έχουν προσληφθεί. Οι θέσεις στις οποίες αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ αφορούν είτε επικουρικούς ιατρούς που ήδη υπηρετούν είτε ιατρούς που υπηρετούν σε αλλά νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν κάνει αίτηση σε προκηρύξεις για θέσεις νοσοκομείων που έχουν καλυφθεί, είτε ειδικότητες που δεν σχετίζονται με τις ανάγκες».Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στοιχειωδώς σοβαρός και ειλικρινής προς τους πολίτες θα παραδεχόταν -αντί να υπόσχεται εκατομμύρια δωρεάν μοριακά τεστ ημερησίως που καμία χώρα δεν κάνει ούτε και συστήνει- ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης υιοθετούν κριτήρια σύμφωνα με τα οποία διενεργούν δωρεάν μοριακά τεστ στους πολίτες σε δημόσιες δομές. Τα κριτήρια αυτά αφορούν κυρίως σε συμπτωματικούς πολίτες και σπανιότερα σε ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό της νόσου COVID-19. Έτσι και στη χώρα μας εφαρμόζονται κλινικά κριτήρια προκειμένου να υποβληθούν οι πολίτες σε δωρεάν μοριακό έλεγχο σε δημόσιες δομές Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία και σημεία δειγματοληψιών του ΕΟΔΥ. Ακριβώς χάρη σε αυτό το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο testing που έχουμε αναπτύξει η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης σε αριθμό test σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC.Οι ισχυρισμοί ΣΥΡΙΖΑ ότι στην Ευρώπη προσφέρονται σε όλους τους πολίτες δωρεάν PCR είναι παντελώς αβάσιμοι. Η αλήθεια είναι ότι τα δωρεάν PCR παντού στην Ε.Ε. γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια - προϋποθέσεις, όπως σε συμπτωματικούς πολίτες και στενές επαφές. Αυτό που γίνεται είναι δημόσιες δομές να δέχονται δωρεάν πολίτες υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς διαστρεβλώνει την πραγματικότητα προς όφελος της στείρας αντιπολιτευτικής γραμμής που έχει υιοθετήσει καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό που εισηγείται είναι να προσθέσουμε ακόμη ένα στάδιο που θα επιβαρύνει τον πολίτη με αμοιβή γιατρού προκειμένου να πραγματοποιεί ένα δωρεάν μοριακό τεστ, όταν αυτό συμβαίνει στη χώρα μας πολύ πιο απλά και εύκολα για τους συμπτωματικούς πολίτες χωρίς καμία υποχρέωση συνταγογράφησης ή παραπεμπτικού γιατρού, σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας και τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ.Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την πρόταση της αρμόδιας υποεπιτροπής Δημόσιας Υγείας για τη λειτουργία των σχολείων με το πρωτόκολλο αυξημένων δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων σε περίπτωση θετικού κρούσματος για όλους τους μαθητές κάθε τάξης (test to stay). Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας έχει δηλώσει πως στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου έχει καταλήξει στο 50+1 ακριβώς διότι το μείζον δεν είναι ο αριθμός αλλά είναι ο τακτικός έλεγχος. Αυτό εφαρμόζουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ άλλωστε.Το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί με 12.000 επικουρικό προσωπικό, 2.000 επικουρικούς ιατρούς και 2.000 μόνιμους ιατρούς. Όλες οι κρίσιμες ειδικότητες που ήθελαν να ενταχθούν στο ΕΣΥ έχουν προσληφθεί. Οι θέσεις στις οποίες αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ αφορούν είτε επικουρικούς ιατρούς που ήδη υπηρετούν είτε ιατρούς που υπηρετούν σε αλλά νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν κάνει αίτηση σε προκηρύξεις για θέσεις νοσοκομείων που έχουν καλυφθεί, είτε ειδικότητες που δεν σχετίζονται με τις ανάγκεςΣε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε λάβει το σύνολο των κλινών ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών για τις ανάγκες του ΕΣΥ, σχεδόν 500 κλίνες covid στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη και άλλες 300 non covid, ενώ στο λεκανοπέδιο διασφαλίσαμε 300 κλίνες για covid περιστατικά και 300 κλίνες για non covid περιστατικά. Αντιλαμβανόμαστε την ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω ιδεοληψίας, γι΄0 αυτή τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θωρακίζει το ΕΣΥΟ Πρωθυπουργός επέμεινε στην ουσία της τοποθέτησης του. «Η δήλωση θα έπρεπε να ήταν καλύτερα διατυπωμένη. Το αναγνώρισα εξάλλου και στη Βουλή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι έστω και εκτός ΜΕΘ υπάρχει μία βασική φροντίδα στον άρρωστο ο οποίος θα μπει αργά ή γρήγορα, γρήγορα κατά κανόνα, σε μία κανονική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας». Αυτή ακριβώς ήταν η απάντησή του.Για να αντιληφθεί κάποιος την αντιπολιτευτική φαιδρότητα του ΣΥΡΙΖΑ, θα αρκούσε το τελευταίο σημείο της ανακοίνωσης που χαρακτηρίζει «ανεπαρκή» την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα δοθεί τον Μάιο, δίχως να έχει γίνει καμία ανακοίνωση για το ποσοστό. Η ανακοίνωση της αύξησης θα γίνει ύστερα από τρεις μήνες κι αφού ακολουθήσει εκτενής διαβούλευση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει ήδη στο συμπέρασμα ότι είναι ανεπαρκής! Άλλωστε ότι κι αν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας συνεχώς τάζει τα διπλά.Κι ύστερα απορούν γιατί δεν τους παίρνει κανείς στα σοβαρά!