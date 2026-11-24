Ζιζέλ Πελικό: Χρησιμοποιήθηκαν γυμνές φωτογραφίες της για προώθηση βιβλίου
Ζιζέλ Πελικό: Χρησιμοποιήθηκαν γυμνές φωτογραφίες της για προώθηση βιβλίου
Η ίδια δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» και ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί εναντίον του εκδοτικού οίκου και της συγγραφέως
Γυμνές φωτογραφίες της Gisèle Pelicot, που είχε τραβήξει ο πρώην σύζυγός της, καταδικασμένος για τον βιασμό της, χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της για την προώθηση βιβλίου μιας ψυχαναλύτριας, η οποία υπονοεί ότι η ίδια υπήρξε συνένοχη στην κακοποίησή της, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της Guardian.
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