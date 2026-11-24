Γυμνές φωτογραφίες της Gisèle Pelicot, που είχε τραβήξει ο πρώην σύζυγός της, καταδικασμένος για τον βιασμό της, χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της για την προώθηση βιβλίου μιας ψυχαναλύτριας, η οποία υπονοεί ότι η ίδια υπήρξε συνένοχη στην κακοποίησή της, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της Guardian.