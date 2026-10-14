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H ρομαντική εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς με τζιν και δαντελένιο κορσέ
MARIE CLAIRE

H ρομαντική εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς με τζιν και δαντελένιο κορσέ

Αντί για τις εντυπωσιακές δημιουργίες που έχει επιλέξει στις επίσημες εμφανίσεις της, αυτή τη φορά πόνταρε σε ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια του φθινοπώρου.

H ρομαντική εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς με τζιν και δαντελένιο κορσέ
ΗDaisy Edgar-Jones έχει μετατρέψει την περιοδεία προώθησης της νέας ταινίας Sense and Sensibility σε μια πραγματική γιορτή του ρομαντικού στυλ. Με τη βοήθεια της στυλίστριάς της, Dani Michelle, η Βρετανίδα ηθοποιός υιοθετεί την τάση του method dressing, επιλέγοντας εμφανίσεις που παραπέμπουν στην εποχή της Τζέιν Όστεν, με αιθέριες δαντέλες, κορσέδες και φορέματα εμπνευσμένα από τη γεωργιανή περίοδο.

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