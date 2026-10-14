H ρομαντική εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς με τζιν και δαντελένιο κορσέ
H ρομαντική εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς με τζιν και δαντελένιο κορσέ
Αντί για τις εντυπωσιακές δημιουργίες που έχει επιλέξει στις επίσημες εμφανίσεις της, αυτή τη φορά πόνταρε σε ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια του φθινοπώρου.
Αντί για τις εντυπωσιακές δημιουργίες που έχει επιλέξει στις επίσημες εμφανίσεις της, αυτή τη φορά πόνταρε σε ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια του φθινοπώρου.
ΗDaisy Edgar-Jones έχει μετατρέψει την περιοδεία προώθησης της νέας ταινίας Sense and Sensibility σε μια πραγματική γιορτή του ρομαντικού στυλ. Με τη βοήθεια της στυλίστριάς της, Dani Michelle, η Βρετανίδα ηθοποιός υιοθετεί την τάση του method dressing, επιλέγοντας εμφανίσεις που παραπέμπουν στην εποχή της Τζέιν Όστεν, με αιθέριες δαντέλες, κορσέδες και φορέματα εμπνευσμένα από τη γεωργιανή περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα