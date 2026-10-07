Τα ζώδια που περνούν μια σημαντική δοκιμασία την Τετάρτη
Τα ζώδια που περνούν μια σημαντική δοκιμασία την Τετάρτη
Η εμπειρία θα τους κάνει πιο δυνατούς.
Στις 7 Οκτωβρίου 2026 τρία ζώδια καλούνται να περάσουν μια σημαντική δοκιμασία. Μπορεί να μη νιώθετε ακόμη έτοιμοι, όμως αυτή η εμπειρία θα σας κάνει πιο δυνατούς. Όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή, σημαντικά μαθήματα έρχονται στον δρόμο μας. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αμέσως τον λόγο, όμως όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο έχουν κάτι να μας διδάξουν.
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