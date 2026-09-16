Εντ Σίραν: Αποσύρονται όλοι οι μουσικοί των opening acts του, αφού απομακρύνθηκε ο Μάκλμορ για φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις
Εντ Σίραν: Αποσύρονται όλοι οι μουσικοί των opening acts του, αφού απομακρύνθηκε ο Μάκλμορ για φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις
Ανάμεσά τους και ο Finneas, ο αδερφός της pop star Billie Eilish, ο οποίος σχολίασε: «Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν υπερασπίζονται τους καταπιεσμένους»
Πρόσφατα ο ράπερ Macklemore (του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Benjamin Haggerty) σε δύο συναυλίες του στο Νιου Τζέρσεϊ πρόβαλε εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα και ζήτησε «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις εβραϊκών ομάδων, που ζήτησαν από τους διοργανωτές της περιοδείας του Ed Sheeran να αφαιρεθεί από το line-up, όπως κι έγινε.
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