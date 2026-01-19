Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 17.1 - 18.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 17.1.2026 και Κυριακής 18.1.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  5,9 8,4
Ant1 8,6 8,1
Alpha  11, 12,5
Star 11,7 9,5
Mega 9,8 11,6
OPEN 4,6 5,7
ΕΡΤ1 3 4,8


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή



Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  6,8 9,9
Ant1  8 8
Alpha  10,8 13
Star  11,4 10,7
Mega  8,6 9,5
OPEN 2,8 4
ΕΡΤ1 2,7 4,3


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 9,9 16,6
OPEN Τώρα μαζί 11,8 12,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8 14,5
Mega  Mega Σαββατοκύριακο 7,1 19,1
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,7 18,3
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 338 3,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 7,4 11,4
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 17,1 14,3
Alpha Weekend Live 5,3 7,1
ΣΚΑΙ Happy traveller 6,1 7,6
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 7,4 6,8
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 1,3 3,3
ΕΡΤ 1 Μαμά δες 0,5 1,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The Chase 8,4 11,2
OPEN Happy Hours 4 7,8
ΕΡΤ1 Eurovision GR 4,2 4,1
ALPHA  Το σόι σου 7,4 9,7
STAR Ο τροχός της Τύχης 14,4 17,1
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8,2 5,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 9,8 16,5
Ant1 ANT1 news 5,7 7,1
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,3 10,6
Alpha ALPHA Ειδήσεις 11,6 12,2
OPEN Open Ειδήσεις 6,9 10,3
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,6 3,8
Star Ειδήσεις Star 16,3 16,8

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Στο παρά πέντε 16,1 13,9
MEGA Κάτι τρέχει με τους δίπλα 11 9,2
ΑΝΤ1 The Roadshow 9,1 9,7
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Το Δόλωμα 8,7 8,9
ΑΝΤ1 The 2night Show 6,7 8,2
ALPHA Το σόι σου 15,9 14,9
ALPHA Ελληνική ταινία - Ο ροζ γάτος 10,6 10,3
ΣΚΑΪ The Wall 5,6 8,6
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Ηλέκτρα (Elektra) 3,6 5,5
Star Ξένη ταινία - Black Adam
 9,2 8
Star Ξένη ταινία - Godzilla: King of the Monsters
 9,3 7,3
OPEN Αριστοτέλης ο άριστος
 2,3 2,6
OPEN Ξένη ταινία - Η Πανσιόν (Retirement Home aka Maison de Retraite)
 4,2 5,2
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Ποια είναι η Μαργαρίτα 5,4 5,7
ΕΡΤ1 Παρέα
 3,2 9

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 8,9 19,1
OPEN Τώρα μαζί 7 9,5
Mega Mega Σαββατοκύριακο 10,3 13,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 11,3 11,8
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 10,1 15,6
Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,5 20
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 2,8 3,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 10,5 11,4
ΣΚΑΙ Happy traveller 4,2 5,9
OPEN Εδώ TV 2,4 4
ΕΡΤ1 Eurovision GR 3,4 3,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kithen Lab 5,9 12,1
MEGA The Chase 11,5 11,8
STAR Ελληνική ταινία 12,5 13,8
ΣΚΑΪ  Ξένη ταινία 5,2 5,2
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,7 7
ΕΡΤ1  Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό 1,7 3,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 10,9 14,4
Ant1 ANT1 news 7,6 8,2
ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις  8,4 10,7
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 10,5 12,4
OPEN Open News 3 8,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,7 4,5
Star Star News 14,4 16,3

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Survivor 9,3 13,9
ΣΚΑΪ Monobala 6,2 6,1
OPEN Ξένη ταινία - Ντιουκς (The Dukes of Hazzard)
 2,2 2,3
OPEN Grande League 2,9 3,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος  3,4 6,6
ΕΡΤ 1 Η Μεγάλη Χίμαιρα 3,5 6,5
MEGA Στο παρά πέντε 10 9,9
MEGA Κάτι τρέχει με τους δίπλα 5,9 4,9
ΑΝΤ1 The Roadshow 6,9 8,9
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες 7,2 7,6
ALPHA Το σόι σου 12,5 12.4
ALPHA Ελληνική ταινία - Πάτερ Γκομένιος
 10,2 10,1
STAR  Master chef 14,7 13,4
STAR Ξένη ταινία - Η Μνήμη του Δολοφόνου (Memory)
 11,1 12,5
