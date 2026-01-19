Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 17.1 - 18.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 17.1 - 18.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 17.1.2026 και Κυριακής 18.1.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|5,9
|8,4
|Ant1
|8,6
|8,1
|Alpha
|11,
|12,5
|Star
|11,7
|9,5
|Mega
|9,8
|11,6
|OPEN
|4,6
|5,7
|ΕΡΤ1
|3
|4,8
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,8
|9,9
|Ant1
|8
|8
|Alpha
|10,8
|13
|Star
|11,4
|10,7
|Mega
|8,6
|9,5
|OPEN
|2,8
|4
|ΕΡΤ1
|2,7
|4,3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|9,9
|16,6
|OPEN
|Τώρα μαζί
|11,8
|12,5
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8
|14,5
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|7,1
|19,1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|13,7
|18,3
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|338
|3,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|7,4
|11,4
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|17,1
|14,3
|Alpha
|Weekend Live
|5,3
|7,1
|ΣΚΑΙ
|Happy traveller
|6,1
|7,6
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|7,4
|6,8
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|1,3
|3,3
|ΕΡΤ 1
|Μαμά δες
|0,5
|1,8
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|The Chase
|8,4
|11,2
|OPEN
|Happy Hours
|4
|7,8
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|4,2
|4,1
|ALPHA
|Το σόι σου
|7,4
|9,7
|STAR
|Ο τροχός της Τύχης
|14,4
|17,1
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|8,2
|5,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|9,8
|16,5
|Ant1
|ANT1 news
|5,7
|7,1
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,3
|10,6
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|11,6
|12,2
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|6,9
|10,3
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,6
|3,8
|Star
|Ειδήσεις Star
|16,3
|16,8
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Στο παρά πέντε
|16,1
|13,9
|MEGA
|Κάτι τρέχει με τους δίπλα
|11
|9,2
|ΑΝΤ1
|The Roadshow
|9,1
|9,7
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Το Δόλωμα
|8,7
|8,9
|ΑΝΤ1
|The 2night Show
|6,7
|8,2
|ALPHA
|Το σόι σου
|15,9
|14,9
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ο ροζ γάτος
|10,6
|10,3
|ΣΚΑΪ
|The Wall
|5,6
|8,6
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Ηλέκτρα (Elektra)
|3,6
|5,5
|Star
|Ξένη ταινία - Black Adam
|9,2
|8
|Star
|Ξένη ταινία - Godzilla: King of the Monsters
|9,3
|7,3
|OPEN
|Αριστοτέλης ο άριστος
|2,3
|2,6
|OPEN
|Ξένη ταινία - Η Πανσιόν (Retirement Home aka Maison de Retraite)
|4,2
|5,2
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Ποια είναι η Μαργαρίτα
|5,4
|5,7
|ΕΡΤ1
|Παρέα
|3,2
|9
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|8,9
|19,1
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7
|9,5
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|10,3
|13,4
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Μega
|Χαμογέλα και πάλι
|11,3
|11,8
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|10,1
|15,6
|Alpha
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|13,5
|20
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|2,8
|3,2
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Εξελίξεις τώρα
|10,5
|11,4
|ΣΚΑΙ
|Happy traveller
|4,2
|5,9
|OPEN
|Εδώ TV
|2,4
|4
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|3,4
|3,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kithen Lab
|5,9
|12,1
|MEGA
|The Chase
|11,5
|11,8
|STAR
|Ελληνική ταινία
|12,5
|13,8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|5,2
|5,2
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|7,7
|7
|ΕΡΤ1
|Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό
|1,7
|3,3
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|10,9
|14,4
|Ant1
|ANT1 news
|7,6
|8,2
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΙ Ειδήσεις
|8,4
|10,7
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|10,5
|12,4
|OPEN
|Open News
|3
|8,3
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,7
|4,5
|Star
|Star News
|14,4
|16,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9,3
|13,9
|ΣΚΑΪ
|Monobala
|6,2
|6,1
|OPEN
|Ξένη ταινία - Ντιουκς (The Dukes of Hazzard)
|2,2
|2,3
|OPEN
|Grande League
|2,9
|3,2
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος
|3,4
|6,6
|ΕΡΤ 1
|Η Μεγάλη Χίμαιρα
|3,5
|6,5
|MEGA
|Στο παρά πέντε
|10
|9,9
|MEGA
|Κάτι τρέχει με τους δίπλα
|5,9
|4,9
|ΑΝΤ1
|The Roadshow
|6,9
|8,9
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες
|7,2
|7,6
|ALPHA
|Το σόι σου
|12,5
|12.4
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Πάτερ Γκομένιος
|10,2
|10,1
|STAR
|Master chef
|14,7
|13,4
|STAR
|Ξένη ταινία - Η Μνήμη του Δολοφόνου (Memory)
|11,1
|12,5
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα