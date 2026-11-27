Κριστίνα Ρίτσι: Η μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα μου ήταν η Σερ, μου δίδαξε τόσα πολλά
Κριστίνα Ρίτσι: Η μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα μου ήταν η Σερ, μου δίδαξε τόσα πολλά
Ήμουν πολύ μικρή, μόλις εννέα ετών και εκείνη είχε τόση αυτοπεποίθηση, είπε η ηθοποιός για τη συνεργασία τους το 1990 στην ταινία «Mermaids»
Ευγνώμων θα είναι για πάντα στη Σερ για όσα της δίδαξε η Σερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Mermaids» η Κριστίνα Ρίτσι. Μιλώντας στην εκπομπή «Shut Up Evan», η 46χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή που άσκησε πάνω της η 80χρονη τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 1990.
«Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα μου ήταν η Σερ. Ήμουν πολύ μικρή, μόλις εννέα ετών. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε κινηματογραφικό πλατό και εκείνη είχε τόση αυτοπεποίθηση, είχε τον απόλυτο έλεγχο και είχε τόσα πολλά να μου διδάξει», δήλωσε με ενθουσιασμό. Όπως σημείωσε η Ρίτσι, η Σερ θεωρούσε σημαντικό η νεαρή τότε ηθοποιός «να γνωρίζει πλήρως όλα όσα συνέβαιναν στα γυρίσματα».
Εξηγώντας γιατί αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στη συγκεκριμένη ταινία, πρόσθεσε: «Αντικατέστησαν τον σκηνοθέτη στα μισά των γυρισμάτων και εκείνη ανησυχούσε ότι θα μπορούσε να μου δημιουργηθεί κάποια ανασφάλεια, αν δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε».
«Έτσι, κυριολεκτικά με έκρυβε στο πίσω μέρος του τροχόσπιτού της, όταν γίνονταν συσκέψεις της παραγωγής στο μπροστινό μέρος, ώστε να μπορώ να ακούω όλα όσα συνέβαιναν και να γνωρίζω τι γινόταν. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι ο σκοπός ήταν απλώς να καταλάβω ότι αυτό δεν είχε να κάνει με εμένα και να μη μου δημιουργηθεί κάποια ανασφάλεια», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η Ρίτσι υπογράμμισε ότι το γεγονός πως έβλεπε τη Σερ να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα γυρίσματα αποτέλεσε «ένα απίστευτο παράδειγμα» για εκείνη ως νεαρή ηθοποιό. «Βρισκόσουν σε ένα περιβάλλον όπου, αν είχες κερδίσει επάξια τη θέση σου ως γυναίκα, μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Και δεν υπήρχαν πολλά τέτοια παραδείγματα στη ζωή μου εκείνη την εποχή», επισήμανε.
Αναφερόμενη στη διαχρονική επίδραση που είχε πάνω της αυτή η εμπειρία, η Ρίτσι σημείωσε: «Μέχρι και σήμερα, ο χώρος στον οποίο νιώθω τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισθάνομαι ότι έχω τον έλεγχο είναι το κινηματογραφικό πλατό. Αν είχα βρεθεί σε εκείνα τα γυρίσματα και είχα δει κάποια που συμπεριφερόταν όπως εγώ τότε, που δεν ήταν τόσο σίγουρη για τον εαυτό της ή άφηνε κάποιον άλλον να έχει τον έλεγχο, πιθανότατα δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα στα γυρίσματα».
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της Κριστίνα Ρίτσι ότι η ίδια και η Σερ δεν διατηρούν πλέον επαφή. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» στις 17 Νοεμβρίου, εξήγησε: «Όταν ήμουν 19 ετών, είχα κάνει κάτι για το περιοδικό Rolling Stone και της πήραν συνέντευξη. Ίσως να μην ήταν το Rolling Stone, μπορεί να ήταν το Première, αλλά της πήραν συνέντευξη και είπε διάφορα πράγματα για εμένα που δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά».
Η Σερ αισθάνθηκε άσχημα όταν είδε τον τρόπο με τον οποίο τα σχόλιά της παρουσίαζαν τη σχέση τους και τηλεφώνησε στη Ρίτσι για να της ζητήσει συγγνώμη. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν ανταπέδωσε ποτέ το τηλεφώνημα. Δεκαετίες αργότερα, η Ρίτσι παραδέχτηκε: «Μου άφησε ένα φωνητικό μήνυμα, λέγοντας ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να βγάλουν προς τα έξω τα χειρότερα πράγματα και τα λοιπά, και ότι λυπόταν πολύ. Εγώ ήμουν 19 ετών και δεν απάντησα ποτέ σε εκείνο το μήνυμα».
Η ηθοποιός πιστεύει ότι η Σερ προσβλήθηκε επειδή δεν της απάντησε ποτέ. «Έκτοτε έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση», ανέφερε.
«Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα μου ήταν η Σερ. Ήμουν πολύ μικρή, μόλις εννέα ετών. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε κινηματογραφικό πλατό και εκείνη είχε τόση αυτοπεποίθηση, είχε τον απόλυτο έλεγχο και είχε τόσα πολλά να μου διδάξει», δήλωσε με ενθουσιασμό. Όπως σημείωσε η Ρίτσι, η Σερ θεωρούσε σημαντικό η νεαρή τότε ηθοποιός «να γνωρίζει πλήρως όλα όσα συνέβαιναν στα γυρίσματα».
Εξηγώντας γιατί αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στη συγκεκριμένη ταινία, πρόσθεσε: «Αντικατέστησαν τον σκηνοθέτη στα μισά των γυρισμάτων και εκείνη ανησυχούσε ότι θα μπορούσε να μου δημιουργηθεί κάποια ανασφάλεια, αν δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε».
«Έτσι, κυριολεκτικά με έκρυβε στο πίσω μέρος του τροχόσπιτού της, όταν γίνονταν συσκέψεις της παραγωγής στο μπροστινό μέρος, ώστε να μπορώ να ακούω όλα όσα συνέβαιναν και να γνωρίζω τι γινόταν. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι ο σκοπός ήταν απλώς να καταλάβω ότι αυτό δεν είχε να κάνει με εμένα και να μη μου δημιουργηθεί κάποια ανασφάλεια», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Christina Ricci Says ‘Mermaids’ Costar Cher Had the ‘Biggest Influence’ on Her Career, Recalls Singer Being ‘So in Command on Set’ https://t.co/l6tLjMd5iL— People (@people) November 27, 2026
Αναφερόμενη στη διαχρονική επίδραση που είχε πάνω της αυτή η εμπειρία, η Ρίτσι σημείωσε: «Μέχρι και σήμερα, ο χώρος στον οποίο νιώθω τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισθάνομαι ότι έχω τον έλεγχο είναι το κινηματογραφικό πλατό. Αν είχα βρεθεί σε εκείνα τα γυρίσματα και είχα δει κάποια που συμπεριφερόταν όπως εγώ τότε, που δεν ήταν τόσο σίγουρη για τον εαυτό της ή άφηνε κάποιον άλλον να έχει τον έλεγχο, πιθανότατα δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα στα γυρίσματα».
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της Κριστίνα Ρίτσι ότι η ίδια και η Σερ δεν διατηρούν πλέον επαφή. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» στις 17 Νοεμβρίου, εξήγησε: «Όταν ήμουν 19 ετών, είχα κάνει κάτι για το περιοδικό Rolling Stone και της πήραν συνέντευξη. Ίσως να μην ήταν το Rolling Stone, μπορεί να ήταν το Première, αλλά της πήραν συνέντευξη και είπε διάφορα πράγματα για εμένα που δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά».
Η Σερ αισθάνθηκε άσχημα όταν είδε τον τρόπο με τον οποίο τα σχόλιά της παρουσίαζαν τη σχέση τους και τηλεφώνησε στη Ρίτσι για να της ζητήσει συγγνώμη. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν ανταπέδωσε ποτέ το τηλεφώνημα. Δεκαετίες αργότερα, η Ρίτσι παραδέχτηκε: «Μου άφησε ένα φωνητικό μήνυμα, λέγοντας ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να βγάλουν προς τα έξω τα χειρότερα πράγματα και τα λοιπά, και ότι λυπόταν πολύ. Εγώ ήμουν 19 ετών και δεν απάντησα ποτέ σε εκείνο το μήνυμα».
Η ηθοποιός πιστεύει ότι η Σερ προσβλήθηκε επειδή δεν της απάντησε ποτέ. «Έκτοτε έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση», ανέφερε.
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