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«Επτά χρόνια φαγούρα» για τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τον αρραβωνιαστικό της, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους
«Επτά χρόνια φαγούρα» για τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τον αρραβωνιαστικό της, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους
Ο πρώην παίκτης του ράγκμπι Τομ Έβανς έκανε γνωστή την είδηση μέσα από τα social media
Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν η Νικόλ Σέρζινγκερ και ο αρραβωνιαστικός της Τομ Έβανς έπειτα από επτά χρόνια σχέσης. Ο 41χρονος πρώην παίκτης του ράγκμπι ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η 48χρονη τραγουδίστρια δεν είναι πλέον μαζί, με δήλωση που δημοσίευσε μέσα από ένα Instagram story την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι η Νικόλ και εγώ δεν είμαστε πλέον μαζί. Έπειτα από επτά χρόνια αγάπης, αφοσίωσης και πίστης σε ένα κοινό μέλλον, αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος», έγραψε.
Ο Έβανς ευχήθηκε επίσης στην πρώην σύντροφό του να ευτυχήσει : «Παρόλο που αυτή δεν είναι η εξέλιξη που ήλπιζα ποτέ να έχει η σχέση μας, σέβομαι την απόφαση της Νικόλ και της εύχομαι ολόψυχα κάθε ευτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Τομ, φιλιά».
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019, όταν ο Έβανς συμμετείχε στο «The X Factor: Celebrity», στο οποίο η Σέρζινγκερ ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής, μαζί με τον Σάιμον Κάουελ και τον Λούις Γουόλς. Ο Έβανς ήταν μέλος του ανδρικού συγκροτήματος Try Star, το οποίο κατέλαβε την πέμπτη θέση στον διαγωνισμό.
Αν και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι πρώτες πληροφορίες ότι ήταν ζευγάρι κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2019, ενώ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2020, σε πάρτι μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών.
Τον Ιούνιο του 2023, η Σέρζινγκερ ανακοίνωσε ότι ο Έβανς της είχε κάνει πρόταση γάμου σε μια ρομαντική στιγμή σε παραλία της Χαβάης. Τότε, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από την πρόταση γάμου στο Instagram, γράφοντας απλώς στη λεζάντα: «Είπα το ναι». Ο Έβανς είχε αναρτήσει τις ίδιες φωτογραφίες, γράφοντας: «Το δικό μου για πάντα».
Το ζευγάρι είχε μιλήσει στο παρελθόν για τα σχέδια του γάμου του, με τη Σέρζινγκερ να αποκαλύπτει το 2023 ότι εξέταζαν το ενδεχόμενο να παντρευτούν στη γενέτειρά της, τη Χαβάη, και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τη γαμήλια δεξίωση στην Ευρώπη.
«Είμαστε ερωτευμένοι με την Πορτογαλία, προφανώς, οπότε νομίζω ότι ίσως κάναμε μια δεξίωση εκεί», είχε δηλώσει τότε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Κρις Έβανς, προσθέτοντας ότι δεν είχε λάβει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τον εορτασμό του γάμου τους.
Η Σέρζινγκερ είχε επίσης μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια με τον Έβανς. Σε συνέντευξή της στους Sunday Times το 2024, είχε δηλώσει ενθουσιασμένη με την προοπτική να γίνει μητέρα. «Ποτέ δεν δίστασα να μιλήσω γι’ αυτό. Ανυπομονώ. Νιώθω ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Θέλω να αποκτήσω ένα μωρό, αλλά με καλεί η δουλειά. Θα πρέπει όμως να βρω χρόνο, γιατί, ναι, ανυπομονώ να αποκτήσω παιδιά», είχε πει.
Είχε εξηγήσει επίσης ότι η μητέρα της κατανοούσε την επιθυμία της να βρει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. «Όχι, γιατί η μητέρα μου ξέρει πόσο σκληρά εργάζομαι και πόσο πάθος έχω για αυτό που κάνω. Είναι μια γυναίκα με βαθιά πίστη και γνωρίζει ότι όλα θα γίνουν όταν το θελήσει ο Θεός», είχε δηλώσει.
«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι η Νικόλ και εγώ δεν είμαστε πλέον μαζί. Έπειτα από επτά χρόνια αγάπης, αφοσίωσης και πίστης σε ένα κοινό μέλλον, αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος», έγραψε.
Ο Έβανς ευχήθηκε επίσης στην πρώην σύντροφό του να ευτυχήσει : «Παρόλο που αυτή δεν είναι η εξέλιξη που ήλπιζα ποτέ να έχει η σχέση μας, σέβομαι την απόφαση της Νικόλ και της εύχομαι ολόψυχα κάθε ευτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Τομ, φιλιά».
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019, όταν ο Έβανς συμμετείχε στο «The X Factor: Celebrity», στο οποίο η Σέρζινγκερ ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής, μαζί με τον Σάιμον Κάουελ και τον Λούις Γουόλς. Ο Έβανς ήταν μέλος του ανδρικού συγκροτήματος Try Star, το οποίο κατέλαβε την πέμπτη θέση στον διαγωνισμό.
Αν και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι πρώτες πληροφορίες ότι ήταν ζευγάρι κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2019, ενώ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2020, σε πάρτι μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών.
Τον Ιούνιο του 2023, η Σέρζινγκερ ανακοίνωσε ότι ο Έβανς της είχε κάνει πρόταση γάμου σε μια ρομαντική στιγμή σε παραλία της Χαβάης. Τότε, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από την πρόταση γάμου στο Instagram, γράφοντας απλώς στη λεζάντα: «Είπα το ναι». Ο Έβανς είχε αναρτήσει τις ίδιες φωτογραφίες, γράφοντας: «Το δικό μου για πάντα».
Nicole Scherzinger and Fiancé Thom Evans End Engagement After 7 Years Together https://t.co/t1RN3FUdrT— People (@people) November 27, 2026
«Είμαστε ερωτευμένοι με την Πορτογαλία, προφανώς, οπότε νομίζω ότι ίσως κάναμε μια δεξίωση εκεί», είχε δηλώσει τότε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Κρις Έβανς, προσθέτοντας ότι δεν είχε λάβει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τον εορτασμό του γάμου τους.
Η Σέρζινγκερ είχε επίσης μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια με τον Έβανς. Σε συνέντευξή της στους Sunday Times το 2024, είχε δηλώσει ενθουσιασμένη με την προοπτική να γίνει μητέρα. «Ποτέ δεν δίστασα να μιλήσω γι’ αυτό. Ανυπομονώ. Νιώθω ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Θέλω να αποκτήσω ένα μωρό, αλλά με καλεί η δουλειά. Θα πρέπει όμως να βρω χρόνο, γιατί, ναι, ανυπομονώ να αποκτήσω παιδιά», είχε πει.
Είχε εξηγήσει επίσης ότι η μητέρα της κατανοούσε την επιθυμία της να βρει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. «Όχι, γιατί η μητέρα μου ξέρει πόσο σκληρά εργάζομαι και πόσο πάθος έχω για αυτό που κάνω. Είναι μια γυναίκα με βαθιά πίστη και γνωρίζει ότι όλα θα γίνουν όταν το θελήσει ο Θεός», είχε δηλώσει.
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