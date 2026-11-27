H Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Δημήτρη Καλλιβωκά: Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα
H Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Δημήτρη Καλλιβωκά: Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα
Υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπεια τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του, αναφέρεται για τον αείμνηστο ηθοποιό
Με μια ανάρτηση αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ τον Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, χαρακτηρίζοντάς τον αείμνηστο ηθοποιό αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού κινηματογράφου.
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram ξεδιπλώνονται σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς. Όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό κείμενο, συνεργάστηκε με τον Φιλοποίμενα Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές από το 1962 έως το 1971. Παράλληλα, επισημαίνεται πως διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν τη γυναίκα που διεκδικούσαν – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος.
Η Φίνος Φιλμ κάνει ιδιαίτερη επίσης αναφορά στη σπουδαία θεατρική διαδρομή του, στην καλλιέργεια και την παιδεία του, καθώς και στην προσφορά του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη.
Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής».
Το κείμενο της ανάρτησης κλείνει ως εξής: «Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό».
Δείτε την ανάρτηση
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram ξεδιπλώνονται σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς. Όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό κείμενο, συνεργάστηκε με τον Φιλοποίμενα Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές από το 1962 έως το 1971. Παράλληλα, επισημαίνεται πως διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν τη γυναίκα που διεκδικούσαν – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος.
Η Φίνος Φιλμ κάνει ιδιαίτερη επίσης αναφορά στη σπουδαία θεατρική διαδρομή του, στην καλλιέργεια και την παιδεία του, καθώς και στην προσφορά του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη.
Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής».
Το κείμενο της ανάρτησης κλείνει ως εξής: «Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό».
Δείτε την ανάρτηση
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