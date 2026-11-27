Νίκη Παλληκαράκη: Είχαμε σχέση ζωής με τη Μάρω Κοντού, μου λείπει αφάνταστα
Νίκη Παλληκαράκη: Είχαμε σχέση ζωής με τη Μάρω Κοντού, μου λείπει αφάνταστα
Συνειδητοποιώ ότι μου λείπει ο εαυτός μου όταν ήμουν μαζί της, είπε η ηθοποιός
Σχέση ζωής χαρακτήρισε η Νίκη Παλληκαλαράκη το δέσιμο που είχε με τη Μάρω Κοντού, υπογραμμίζοντας πόσο της λείπει. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί το 2017 στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο» και έκτοτε διατήρησαν στενή επαφή, με την ηθοποιό να θυμάται ακόμη τις στιγμές που είχαν μοιραστεί.
Κάνοντας μία αναφορά στη Μάρω Κοντού, η Νίκη Παλληκαράκη είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: «Το 2017 είχαμε συνεργαστεί στα “Χτυποκάρδια στο θρανίο” όπου ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρω ήταν οι καθηγητές, ο Νίκος Γαλανός και εγώ ήμασταν οι γονείς της Κατερίνας Γερονικολού που έκανε τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός χαρακτήρισε τη φιλία της με τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό σχέση ζωής, τονίζοντας τον ιδιαίτερα στενό δεσμό που ανέπτυξε μαζί της και το πόσο έντονα αισθάνεται την απουσία της. «Έγινε σχέση ζωής με τη Μάρω, όπως και με τον Νίκο. Μαζί βγαίναμε, μαζί έγινε μια πολύ στενή παρέα αλλά με τη Μάρω, σαν γυναίκες κιόλας, δεθήκαμε τόσο πολύ… μου λείπει αφάνταστα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, εξομολογήθηκε ότι η απουσία της Μάρως Κοντού την έκανε να συνειδητοποιήσει πως αυτό που της λείπει είναι και ο ίδιος της ο εαυτός όταν βρισκόταν κοντά στη φίλη της. «Έχω την εντύπωση, τώρα που μου λείπει πάρα πολύ, ότι εγωιστικά μιλάμε πάντα όταν λέμε ότι κάποιον άνθρωπο τον έχουμε αγαπήσει πολύ. Συνειδητοποιώ ότι μου λείπει ο εαυτός μου όταν ήμουν μαζί με την Μάρω. Όταν ήταν η φίλη μου», κατέληξε.
Κάνοντας μία αναφορά στη Μάρω Κοντού, η Νίκη Παλληκαράκη είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: «Το 2017 είχαμε συνεργαστεί στα “Χτυποκάρδια στο θρανίο” όπου ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρω ήταν οι καθηγητές, ο Νίκος Γαλανός και εγώ ήμασταν οι γονείς της Κατερίνας Γερονικολού που έκανε τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός χαρακτήρισε τη φιλία της με τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό σχέση ζωής, τονίζοντας τον ιδιαίτερα στενό δεσμό που ανέπτυξε μαζί της και το πόσο έντονα αισθάνεται την απουσία της. «Έγινε σχέση ζωής με τη Μάρω, όπως και με τον Νίκο. Μαζί βγαίναμε, μαζί έγινε μια πολύ στενή παρέα αλλά με τη Μάρω, σαν γυναίκες κιόλας, δεθήκαμε τόσο πολύ… μου λείπει αφάνταστα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, εξομολογήθηκε ότι η απουσία της Μάρως Κοντού την έκανε να συνειδητοποιήσει πως αυτό που της λείπει είναι και ο ίδιος της ο εαυτός όταν βρισκόταν κοντά στη φίλη της. «Έχω την εντύπωση, τώρα που μου λείπει πάρα πολύ, ότι εγωιστικά μιλάμε πάντα όταν λέμε ότι κάποιον άνθρωπο τον έχουμε αγαπήσει πολύ. Συνειδητοποιώ ότι μου λείπει ο εαυτός μου όταν ήμουν μαζί με την Μάρω. Όταν ήταν η φίλη μου», κατέληξε.
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