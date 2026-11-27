Οι Backstreet Boys ανακοίνωσαν την ευρωπαϊκή περιοδεία τους για το καλοκαίρι του 2027
Οι Backstreet Boys ανακοίνωσαν την ευρωπαϊκή περιοδεία τους για το καλοκαίρι του 2027
Η περιοδεία «Into The Millennium – Homecoming» θα ξεκινήσει από το Λονδίνο
Την ευρωπαϊκή περιοδεία τους για το καλοκαίρι του 2027 ανακοίνωσαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι Backstreet Boys, με το αμερικανικό συγκρότημα να προγραμματίζει σειρά συναυλιών σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Το tour, με τίτλο «Into The Millennium – Homecoming», θα ξεκινήσει από το Λονδίνο, όπου το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει τέσσερις εμφανίσεις στην O2 Arena, στις 8, 9, 11 και 12 Ιουνίου.
Στη συνέχεια, οι Backstreet Boys θα βρεθούν στη Βιέννη στις 24 και 25 Ιουνίου, στο Άμστερνταμ στις 2 Ιουλίου, στο Βερολίνο στις 9 Ιουλίου, στη Ζυρίχη στις 16 Ιουλίου και στο Αμβούργο στις 23 Ιουλίου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Μόναχο, με δύο συναυλίες στις 30 και 31 Ιουλίου.
Οι εμφανίσεις είναι αφιερωμένες στο άλμπουμ «Millennium», που κυκλοφόρησε το 1999 και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων το «I Want It That Way». Στους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 4 Δεκεμβρίου.
Το tour, με τίτλο «Into The Millennium – Homecoming», θα ξεκινήσει από το Λονδίνο, όπου το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει τέσσερις εμφανίσεις στην O2 Arena, στις 8, 9, 11 και 12 Ιουνίου.
Στη συνέχεια, οι Backstreet Boys θα βρεθούν στη Βιέννη στις 24 και 25 Ιουνίου, στο Άμστερνταμ στις 2 Ιουλίου, στο Βερολίνο στις 9 Ιουλίου, στη Ζυρίχη στις 16 Ιουλίου και στο Αμβούργο στις 23 Ιουλίου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Μόναχο, με δύο συναυλίες στις 30 και 31 Ιουλίου.
Οι εμφανίσεις είναι αφιερωμένες στο άλμπουμ «Millennium», που κυκλοφόρησε το 1999 και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων το «I Want It That Way». Στους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 4 Δεκεμβρίου.
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