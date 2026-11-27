Συγκινεί ο Αργύρης Αγγέλου για την απώλεια της Μάγδας Τσαγγάνη: Αντίο μαμά, γράφει
Συγκινεί ο Αργύρης Αγγέλου για την απώλεια της Μάγδας Τσαγγάνη: Αντίο μαμά, γράφει
Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε την τηλεοπτική του μητέρα από τις «Σαββατογεννημένες» με μια ανάρτηση στο Instagram
Την τηλεοπτική του μητέρα Μάγδα Τσαγγάνη αποχαιρέτησε μέσα από τα social media ο Αργύρης Αγγέλου. Ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον γιο της στις «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη είπε το δικό του «αντίο» με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Αργύρης Αγγέλου μοιράστηκε μέσα από ένα Instagram story μια φωτογραφία της ηθοποιού, η οποία πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Το σχετικό στιγμιότυπο συνόδευσε με το μήνυμα: «Αντίο μαμά», ενώ πρόσθεσε το όνομα του χαρακτήρα που είχε υποδυθεί εκείνος στο επιτυχημένο σίριαλ.
Η ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου
Ο Αργύρης Αγγέλου μοιράστηκε μέσα από ένα Instagram story μια φωτογραφία της ηθοποιού, η οποία πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Το σχετικό στιγμιότυπο συνόδευσε με το μήνυμα: «Αντίο μαμά», ενώ πρόσθεσε το όνομα του χαρακτήρα που είχε υποδυθεί εκείνος στο επιτυχημένο σίριαλ.
Η ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου
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