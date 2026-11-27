Γιάννης Αϊβάζης: Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει «πληρώσει» τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, εμένα δεν μου έχει κάνει κάτι
Γιάννης Αϊβάζης: Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει «πληρώσει» τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, εμένα δεν μου έχει κάνει κάτι
Ένας φούρναρης, αν περάσει μια ιστορία, δεν θα πάει να ξαναφτιάξει ψωμί; αναρωτήθηκε ο ηθοποιός
Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο τοποθετήθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης. Ο ηθοποιός σημείωσε πως ο συνάδελφός του έχει ήδη πληρώσει το τίμημα των κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να επιστρέψει στην εργασία του, επισημαίνοντας την ανάγκη του να βιοποριστεί.
Αναφερόμενος στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά την καταδίκη της γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, ο Γιάννης Αϊβάζης εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη. «Η ελληνική δικαιοσύνη τι είπε; Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη; Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν ήμουν μπροστά σε οτιδήποτε έκανε ο Πέτρος ή οποιοσδήποτε άλλος», σχολίασε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
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Παράλληλα, επισήμανε πως δεν είχε έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση με τον ηθοποιό. «Ο Πέτρος έχει “πληρώσει” τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Δεν είναι καταδικασμένος. Εμένα δεν μου έχει κάνει κάτι», σημείωσε.
Τέλος, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα έναν φούρναρη, ο Γιάννης Αϊβάζης υποστήριξε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ξανά το επάγγελμά του. «Ένας φούρναρης, αν περάσει μια ιστορία, δεν θα πάει να ξαναφτιάξει ψωμί; Κάπως πρέπει να ζήσει και ο φούρναρης», είπε κλείνοντας.
Αναφερόμενος στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά την καταδίκη της γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, ο Γιάννης Αϊβάζης εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη. «Η ελληνική δικαιοσύνη τι είπε; Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη; Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν ήμουν μπροστά σε οτιδήποτε έκανε ο Πέτρος ή οποιοσδήποτε άλλος», σχολίασε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, επισήμανε πως δεν είχε έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση με τον ηθοποιό. «Ο Πέτρος έχει “πληρώσει” τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Δεν είναι καταδικασμένος. Εμένα δεν μου έχει κάνει κάτι», σημείωσε.
Τέλος, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα έναν φούρναρη, ο Γιάννης Αϊβάζης υποστήριξε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ξανά το επάγγελμά του. «Ένας φούρναρης, αν περάσει μια ιστορία, δεν θα πάει να ξαναφτιάξει ψωμί; Κάπως πρέπει να ζήσει και ο φούρναρης», είπε κλείνοντας.
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