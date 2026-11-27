Ιωάννης Παπαζήσης για Αναστασία Παντούση: Είναι η καλύτερη παρέα που έχω
Ιωάννης Παπαζήσης για Αναστασία Παντούση: Είναι η καλύτερη παρέα που έχω
Ο ηθοποιός έκανε ένα τρυφερό σχόλιο για τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια δηλώσεών του
Ένα τρυφερό σχόλιο έκανε για την Αναστασία Παντούση ο Ιωάννης Παπαζήσης. Αναφερόμενος στη σύντροφο και συνάδελφό του, ο ηθοποιός τη χαρακτήρισε ως την «καλύτερη παρέα» του, εξηγώντας ότι απολαμβάνει να περνά στιγμές μαζί της.
Ο Ιωάννης Παπαζήσης προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ρωτήθηκε για το τι θα έκανε αν είχε μία εβδομάδα στη διάθεσή του.
Τότε, ο ηθοποιός τόνισε ότι θα ταξίδευε στο εξωτερικό μαζί με το παιδί του, αλλά και τη σύντροφό του, την οποία θεωρεί ιδανική παρέα. «Θα έφευγα στο εξωτερικό ταξίδι. Θα σκόπευα να φύγω με την κοπέλα μου, το κορίτσι μου και τον γιο μου. Τίποτα άλλο. Τα τελευταία χρόνια προτιμώ να κάνω με την κοπέλα μου, γιατί είναι η καλύτερη παρέα που έχω», ανέφερε σχετικά.
Δείτε το βίντεο
Ο Ιωάννης Παπαζήσης προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ρωτήθηκε για το τι θα έκανε αν είχε μία εβδομάδα στη διάθεσή του.
Τότε, ο ηθοποιός τόνισε ότι θα ταξίδευε στο εξωτερικό μαζί με το παιδί του, αλλά και τη σύντροφό του, την οποία θεωρεί ιδανική παρέα. «Θα έφευγα στο εξωτερικό ταξίδι. Θα σκόπευα να φύγω με την κοπέλα μου, το κορίτσι μου και τον γιο μου. Τίποτα άλλο. Τα τελευταία χρόνια προτιμώ να κάνω με την κοπέλα μου, γιατί είναι η καλύτερη παρέα που έχω», ανέφερε σχετικά.
Δείτε το βίντεο
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