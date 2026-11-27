Το μήνυμα της Μαρίας Ηλιάκη για τον σύντροφό της και την κόρη τους: Είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω
Το μήνυμα της Μαρίας Ηλιάκη για τον σύντροφό της και την κόρη τους: Είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω
Η παρουσιάστρια έκανε μια ανάρτηση για την ονομαστική εορτή του Στέλιου Μανουσάκη και του παιδιού τους, αλλά και για τα γενέθλια του πρώτου
Ένα μήνυμα για την οικογένειά της έστειλε μέσα από τα social media η Μαρία Ηλιάκη. Η κόρη της παρουσιάστριας, Κατερίνα, είχε την ονομαστική της εορτή την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ την επόμενη μέρα γιόρταζε ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, Στέλιος Μανουσάκης, ο οποίος είχε και τα γενέθλιά του.
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες με την τούρτα γενεθλίων, αλλά και εικόνες του ζευγαριού στο γήπεδο. Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση χαρακτήρισε τους δύο πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της την ιδανική της ομάδα, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη εβδομάδα κάθε χρόνο είναι γεμάτη αγάπη και εορτασμούς.
«Η δική μου dream team… Ο Στέλιος μου και η Κατερίνα μου… Αυτή την εβδομάδα κάθε χρόνο σας γιορτάζω και τους δύο και κάθε χρόνο σκέφτομαι πως είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω… Οπότε αυτή η εβδομάδα έχει πολλή αγάπη, πολλές τούρτες, ρομαντικό δείπνο και… έναν αγώνα μπάσκετ», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες με την τούρτα γενεθλίων, αλλά και εικόνες του ζευγαριού στο γήπεδο. Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση χαρακτήρισε τους δύο πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της την ιδανική της ομάδα, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη εβδομάδα κάθε χρόνο είναι γεμάτη αγάπη και εορτασμούς.
«Η δική μου dream team… Ο Στέλιος μου και η Κατερίνα μου… Αυτή την εβδομάδα κάθε χρόνο σας γιορτάζω και τους δύο και κάθε χρόνο σκέφτομαι πως είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω… Οπότε αυτή η εβδομάδα έχει πολλή αγάπη, πολλές τούρτες, ρομαντικό δείπνο και… έναν αγώνα μπάσκετ», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε
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