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Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της
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Δανάη Μπάρκα Νοέμβριος Φωτογραφίες Εγκυμοσύνη

Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια υποδέχτηκε τον Νοέμβριο δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες με τον άντρα της

Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της
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Με τον δικό της τρόπο υποδέχτηκε τον Νοέμβριο η Δανάη Μπάρκα, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για «καλό μήνα» με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με τον άντρα της. Εκείνη ποζάρει με λευκό ολόσωμο μαγιό στη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό της τον άντρας της. «Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της
Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της
3 ΣΧΟΛΙΑ

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