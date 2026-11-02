Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της
Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά στο πλευρό του συζύγου της
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια υποδέχτηκε τον Νοέμβριο δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες με τον άντρα της
Με τον δικό της τρόπο υποδέχτηκε τον Νοέμβριο η Δανάη Μπάρκα, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για «καλό μήνα» με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με τον άντρα της. Εκείνη ποζάρει με λευκό ολόσωμο μαγιό στη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό της τον άντρας της. «Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με τον άντρα της. Εκείνη ποζάρει με λευκό ολόσωμο μαγιό στη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό της τον άντρας της. «Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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