Φώτης Σεργουλόπουλος: Δεν μπορώ να περπατήσω, είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι
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Φώτης Σεργουλόπουλος Ατύχημα Πόδι

Φώτης Σεργουλόπουλος: Δεν μπορώ να περπατήσω, είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι

Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, είπε ο παρουσιαστής στον αέρα της εκπομπής του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Δεν μπορώ να περπατήσω, είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ένα μικρό ατύχημα που είχε στο πόδι του αναφέρθηκε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο δεν μπορεί να περπατήσει.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε καθιστός στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε Είδον» που παρουσιάζει μαζί με την Τζένη Μελιτά, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές πως για τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην ίδια θέση.

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο Φώτης Σεργουλόπουλος εξήγησε: «Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, διότι δεν μπορώ να περπατήσω δυστυχώς. Είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, οπότε θα είμαστε λίγο καθιστοί αυτές τις ημέρες». Στη συνέχεια, απευθύνθηκε με χιούμορ στην Τζένη Μελιτά λέγοντάς της: «Εσύ άμα θες σήκω, εγώ θα κάθομαι».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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