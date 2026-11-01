Γιάννης Βούρος: Eφημερίδα είχε γράψει ότι το παιδί μου είναι τέρας, πήγα στα γραφεία με τον γιο μου βρέφος και τελικά ανασκεύασαν
Γιάννης Βούρος: Eφημερίδα είχε γράψει ότι το παιδί μου είναι τέρας, πήγα στα γραφεία με τον γιο μου βρέφος και τελικά ανασκεύασαν
«Το ήξερα ότι μόνο ως leader μπορεί να βρεθεί μέσα στην κοινωνία και να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη και αποδεικνύεται αυτό», πρόσθεσε ο ηθοποιός για τον Στέφανο Βούρο
Ένα σκηνικό από το παρελθόν θυμήθηκε ο Γιάννης Βούρος μιλώντας για τον γιο του Στέφανο, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα, δηλώνοντας πως υπήρξε εφημερίδα που τον παρουσίασε ως «τέρας». Όπως εξήγησε, επέλεξε να επισκεφτεί τα γραφεία του μέσου μαζί με το παιδί του που τότε ήταν βρέφος, με αποτέλεσμα να ανασκευάσουν.
Ο ηθοποιός τόνισε πως ο γιος του είναι μέντορας για τον ίδιο αλλά και για τον κόσμο που τον παρακολουθεί μέσα από τα social media και εξήγησε πως μέσα από εκείνον έρχεται πιο κοντά στους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο.
Ο Γιάννης Βούρος περιέγραψε αναλυτικά το συμβάν με το δημοσίευμα που είχε κυκλοφορήσει: «Μιλάμε για πριν από 39 – 40 χρόνια, μια εφημερίδα είχε γράψει ότι το παιδί είναι τέρας. Οπότε πήρα τον Στέφανο βρέφος και τον πήγα στη συγκεκριμένη εφημερίδα και μετά υπήρξε ένα μεγάλο δημοσίευμα που ανασκεύασε, με φωτογραφίες του Στέφανου», είπε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο ηθοποιός πρόσθεσε πως ο Στέφανος Βούρος επηρεάζει τον κόσμο και παραδίδει μαθήματα μέσα από τη δράση του: «Νομίζω αυτά που κάνει ο Στέφανος στο ένα λεπτό (σε ένα βίντεο), είναι μάθημα μηνών. Το ήξερα ότι μόνο ως leader μπορεί να βρεθεί μέσα στην κοινωνία και να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη και αποδεικνύεται αυτό. Με τον Στέφανο άνοιξα τα μάτια μου στον υπόλοιπο κόσμο, άνοιξα μία μεγάλη βεντάλια στο να αποδεχτώ ανθρώπους που η κοινωνία έχει κατατάξει στο περιθώριο».
Ο Γιάννης Βούρος παραδέχτηκε σε άλλο σημείο πως θα ήθελε να αποκτήσει περισσότερα παιδιά: «Θα ήθελα κι άλλα παιδιά, μου αρέσει η μεγάλη οικογένεια», ανέφερε.
Όσον αφορά στα social media και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ηθοποιός δήλωσε πως τον φοβίζουν: «Με αγχώνει πάρα πολύ το AI και για αυτό έφυγα από τα social media. Έχω κρατήσει μόνο το Instagram απλά και μόνο για να πληροφορήσω τον κόσμο, ίσως για κάποια δουλειά μου. Νομίζω πως είναι ό,τι πιο δηλητηριώδες να μην ξέρεις αυτό που βλέπεις αν είναι εφέ, AI ή πραγματικότητα».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός μίλησε για τις φιλίες και τις απογοητεύσεις που βίωσε το τελευταίο διάστημα της ζωής του: «Έχω λίγους φίλους και καλούς. Τα τελευταία χρόνια έχω πληγωθεί πολύ από ανθρώπους που εμπιστεύτηκα, που δημιούργησαν γύρω μου μία φούσκα υποστήριξης και αλληλεγγύης. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένας δούρειος ίππος που μπήκε στη ζωή μου», είπε.
Ο ηθοποιός τόνισε πως ο γιος του είναι μέντορας για τον ίδιο αλλά και για τον κόσμο που τον παρακολουθεί μέσα από τα social media και εξήγησε πως μέσα από εκείνον έρχεται πιο κοντά στους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο.
Ο Γιάννης Βούρος περιέγραψε αναλυτικά το συμβάν με το δημοσίευμα που είχε κυκλοφορήσει: «Μιλάμε για πριν από 39 – 40 χρόνια, μια εφημερίδα είχε γράψει ότι το παιδί είναι τέρας. Οπότε πήρα τον Στέφανο βρέφος και τον πήγα στη συγκεκριμένη εφημερίδα και μετά υπήρξε ένα μεγάλο δημοσίευμα που ανασκεύασε, με φωτογραφίες του Στέφανου», είπε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο ηθοποιός πρόσθεσε πως ο Στέφανος Βούρος επηρεάζει τον κόσμο και παραδίδει μαθήματα μέσα από τη δράση του: «Νομίζω αυτά που κάνει ο Στέφανος στο ένα λεπτό (σε ένα βίντεο), είναι μάθημα μηνών. Το ήξερα ότι μόνο ως leader μπορεί να βρεθεί μέσα στην κοινωνία και να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη και αποδεικνύεται αυτό. Με τον Στέφανο άνοιξα τα μάτια μου στον υπόλοιπο κόσμο, άνοιξα μία μεγάλη βεντάλια στο να αποδεχτώ ανθρώπους που η κοινωνία έχει κατατάξει στο περιθώριο».
Ο Γιάννης Βούρος παραδέχτηκε σε άλλο σημείο πως θα ήθελε να αποκτήσει περισσότερα παιδιά: «Θα ήθελα κι άλλα παιδιά, μου αρέσει η μεγάλη οικογένεια», ανέφερε.
Όσον αφορά στα social media και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ηθοποιός δήλωσε πως τον φοβίζουν: «Με αγχώνει πάρα πολύ το AI και για αυτό έφυγα από τα social media. Έχω κρατήσει μόνο το Instagram απλά και μόνο για να πληροφορήσω τον κόσμο, ίσως για κάποια δουλειά μου. Νομίζω πως είναι ό,τι πιο δηλητηριώδες να μην ξέρεις αυτό που βλέπεις αν είναι εφέ, AI ή πραγματικότητα».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός μίλησε για τις φιλίες και τις απογοητεύσεις που βίωσε το τελευταίο διάστημα της ζωής του: «Έχω λίγους φίλους και καλούς. Τα τελευταία χρόνια έχω πληγωθεί πολύ από ανθρώπους που εμπιστεύτηκα, που δημιούργησαν γύρω μου μία φούσκα υποστήριξης και αλληλεγγύης. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένας δούρειος ίππος που μπήκε στη ζωή μου», είπε.
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