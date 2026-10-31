Η Κατερίνα Λιόλιου κουτούλησε τον Σάκη Ρουβά στην πίστα: Οι χορευτικές τους φιγούρες και τα γέλια, δείτε βίντεο
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Κατερίνα Λιόλιου Σάκης Ρουβάς

Η Κατερίνα Λιόλιου κουτούλησε τον Σάκη Ρουβά στην πίστα: Οι χορευτικές τους φιγούρες και τα γέλια, δείτε βίντεο

Οι δύο καλλιτέχνες έκαναν πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου - Αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ

Η Κατερίνα Λιόλιου κουτούλησε τον Σάκη Ρουβά στην πίστα: Οι χορευτικές τους φιγούρες και τα γέλια, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
49 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μικρό «ατύχημα» συνέβη στην πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου και του Σάκη Ρουβά, καθώς ενώ χόρευαν στην πίστα, η τραγουδίστρια κουτούλησε τον συνεργάτη της.

Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο Enastron και, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε θαμώνας στο TikTok, ενώ δοκίμαζαν διαφορετικές φιγούρες και η Κατερίνα Λιόλιου πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του Σάκη Ρουβά, όταν σηκώθηκε τον κουτούλησε στο πρόσωπό.

Η ίδια ξέσπασε σε γέλια, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ το απρόοπτο, ωστόσο δεν σταμάτησε να χορεύει, όπως και ο τραγουδιστής. Έπειτα, έπιασαν ξανά τα μικρόφωνά τους και ξεκίνησαν και πάλι το τραγούδι.

Δείτε βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
49 ΣΧΟΛΙΑ

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