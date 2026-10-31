Πρεμιέρα για την Κατερίνα Λιόλιου και τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο
GALA
Σάκης Ρουβάς Κατερίνα Λιόλιου Πρεμιέρα

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Λιόλιου και τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο

Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο Enastron

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Λιόλιου και τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Μία sold out πρεμιέρα έκαναν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς στο νυχτερινό κέντρο Enastron.

Οι δύο τραγουδιστές βρίσκονται για πρώτη φορά στο ίδιο σχήμα και το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους, με τους θαμώνες του νυχτερινού μαγαζιού της Αθήνας να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε βίντεο


Κλείσιμο
Πριν μερικές ημέρες, έγινε γνωστό πως οι δύο καλλιτέχνες, με αφορμή τη συνεργασία τους αυτή, θα κυκλοφορήσουν ντουέτο. Πρόκειται για το τραγούδι με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Γιάννη Φακίνου.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Panik Entertainment Group δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από το κομμάτι, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές τους, σημειώνοντας στη λεζάντα «έρχεται».

11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης