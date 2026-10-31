Πρεμιέρα για την Κατερίνα Λιόλιου και τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο
Πρεμιέρα για την Κατερίνα Λιόλιου και τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο
Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο Enastron
Μία sold out πρεμιέρα έκαναν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς στο νυχτερινό κέντρο Enastron.
Οι δύο τραγουδιστές βρίσκονται για πρώτη φορά στο ίδιο σχήμα και το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους, με τους θαμώνες του νυχτερινού μαγαζιού της Αθήνας να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Δείτε βίντεο
Πριν μερικές ημέρες, έγινε γνωστό πως οι δύο καλλιτέχνες, με αφορμή τη συνεργασία τους αυτή, θα κυκλοφορήσουν ντουέτο. Πρόκειται για το τραγούδι με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Γιάννη Φακίνου.
Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Panik Entertainment Group δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από το κομμάτι, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές τους, σημειώνοντας στη λεζάντα «έρχεται».
Οι δύο τραγουδιστές βρίσκονται για πρώτη φορά στο ίδιο σχήμα και το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους, με τους θαμώνες του νυχτερινού μαγαζιού της Αθήνας να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Δείτε βίντεο
Πριν μερικές ημέρες, έγινε γνωστό πως οι δύο καλλιτέχνες, με αφορμή τη συνεργασία τους αυτή, θα κυκλοφορήσουν ντουέτο. Πρόκειται για το τραγούδι με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Γιάννη Φακίνου.
Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Panik Entertainment Group δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από το κομμάτι, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές τους, σημειώνοντας στη λεζάντα «έρχεται».
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