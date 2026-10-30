Ο Θέμης Αδαμαντίδης τραγούδησε ακαπέλα σε ταβέρνα και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο
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Θέμης Αδαμαντίδης Ταβέρνα Τραγούδι

Ο Θέμης Αδαμαντίδης τραγούδησε ακαπέλα σε ταβέρνα και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Στην καρδιά», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων

Ο Θέμης Αδαμαντίδης τραγούδησε ακαπέλα σε ταβέρνα και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισε ο Θέμης Αδαμαντίδης σε θαμώνες ταβέρνας, τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αποσπώντας το χειροκρότημά τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο τραγουδιστής απολάμβανε το φαγητό του μαζί με την παρέα του, όταν ακούστηκε από τα ηχεία το τραγούδι «Στην καρδιά». Τότε σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να το τραγουδά ακαπέλα, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται προς το μέρος του.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης αποθεώθηκε από τον κόσμο και θέλησε να ανταποδώσει την αγάπη τους με ένα φιλί στον αέρα, δείχνοντας να απολαμβάνει τη θερμή υποδοχή.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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