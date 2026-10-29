Φωτογραφίες: Η βραδινή έξοδος του Κωνσταντίνου Καζάκου με την κόρη του, Τζένη
Φωτογραφίες: Η βραδινή έξοδος του Κωνσταντίνου Καζάκου με την κόρη του, Τζένη
Ο ηθοποιός και η κόρη του διασκέδασαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Διονύσης Σχοινάς
Μία βραδινή έξοδο με την κόρη του, Τζένη πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Καζάκος.
Ο ηθοποιός διασκέδασε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Διονύσης Σχοινάς.
Πατέρας και κόρη απαθανατίστηκαν όσο έβλεπαν το πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών, ενώ πόζαραν και μαζί στον φωτογραφικό φακό. Η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο μακρύ φόρεμα, με έναν ώμο και σκίσιμο στο πόδι, ενώ ο πατέρας της εμφανίστηκε με μαύρο σακάκι, πουκάμισο και τζιν παντελόνι.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
Ο ηθοποιός διασκέδασε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Διονύσης Σχοινάς.
Πατέρας και κόρη απαθανατίστηκαν όσο έβλεπαν το πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών, ενώ πόζαραν και μαζί στον φωτογραφικό φακό. Η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο μακρύ φόρεμα, με έναν ώμο και σκίσιμο στο πόδι, ενώ ο πατέρας της εμφανίστηκε με μαύρο σακάκι, πουκάμισο και τζιν παντελόνι.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
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