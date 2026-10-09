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Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα
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Γιάννης Σπαλιάρας σύντροφος Γεωργία

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα

Το μοντέλο είναι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την 28χρονη

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα
Ιωάννα Μαρίνου
62 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Τιφλίδα ταξίδεψε ο Γιάννης Σπαλιάρας για να συναντήσει τη σύντροφό του, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές κατά τη διάρκεια εξόδων τους.

Το μοντέλο είναι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την 28χρονη που ζει στη Γεωργία. Πρόσφατα, ο ίδιος είχε αναφέρει σε δηλώσεις του, ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει για να τη συναντήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γνωρίσει και τους γονείς της.

Μέσα από αναρτήσεις που κάνει το ζευγάρι στα social media, δείχνει την καθημερινότητά του στην Τιφλίδα. Σε φωτογραφίες και βίντεο που μοιράζονται στο Instagram, ο Γιάννης Σπαλιάρας και η σύντροφός του εμφανίζονται σε βόλτες τους και δραστηριότητες που κάνουν μαζί, ποζάροντας άλλοτε αγκαλιά και άλλοτε να φιλιούνται.

Δείτε τις αναρτήσεις


Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα

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Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα
Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα

Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιάννης Σπαλιάρας στην εκπομπή «Happy Day» στις 2 Οκτωβρίου, είχε πει για το ταξίδι που σχεδίαζε να κάνει: «Θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου. Αν είναι στη χώρα θα γνωρίσω και τους γονείς της συντρόφου μου, γιατί ταξιδεύουν συνέχεια απ' ότι μου έχει πει. Με τη μαμά έχουμε μιλήσει ήδη με βιντεοκλήση, το ήθελα εγώ για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, γιατί αφού ήρθε εδώ η κόρη τους στην Ελλάδα, έπρεπε να δουν το πρόσωπό μου».

Όσο για την 28χρονη σύντροφό του και τις σπουδές της, είχε πει: «Μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Τελείωσε ψυχολογία στο πανεπιστήμιο τηςΤιφλίδας και μετά ασχολήθηκε και με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά και συζητάμε πάρα πολύ για το well-being. Μιλάμε στα αγγλικά».
Ιωάννα Μαρίνου
62 ΣΧΟΛΙΑ

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