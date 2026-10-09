Ο Γιάννης Σπαλιάρας ταξίδεψε στη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του: Τα φιλιά και οι αγκαλιές στην Τιφλίδα

Το μοντέλο είναι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την 28χρονη

Όσο για την 28χρονη σύντροφό του και τις σπουδές της, είχε πει: «Μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Τελείωσε ψυχολογία στο πανεπιστήμιο τηςΤιφλίδας και μετά ασχολήθηκε και με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά και συζητάμε πάρα πολύ για το well-being. Μιλάμε στα αγγλικά».