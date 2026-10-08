Δωροθέα Μερκούρη: Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση για το GNTM, είμαι πολύ γλυκιά και δεν μπορώ να κάνω άσχημη κριτική
Δωροθέα Μερκούρη: Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση για το GNTM, είμαι πολύ γλυκιά και δεν μπορώ να κάνω άσχημη κριτική
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της ηθοποιού και πρώην μοντέλου
Σχετικά με την πιθανότητα να κάνει μια εμφάνιση ως guest στο GNTΜ ρωτήθηκε η Δωροθέα Μερκούρη. Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχετική πρόταση. Σύμφωνα με την ίδια, ο λόγος είναι ότι ο χαρακτήρας της δεν θα της επέτρεπε να ασκήσει αυστηρή κριτική στους διαγωνιζόμενους.
Η Δωροθέα Μερκούρη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και δέχτηκε ερώτηση για το αν της έχει προταθεί να κάνει μια guest εμφάνιση στο GNTM. Εκείνη απάντησε αρνητικά, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day». «Δεν έχω δεχθεί πρόταση να κάνω μια guest εμφάνιση στο GNTM. Γιατί είμαι πολύ γλυκιά και καλή και δεν μπορώ να κάνω άσχημη κριτική», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, κλήθηκε να τοποθετηθεί για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου αναφορικά με την προσθήκη της Μπέτυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων. «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821», είχε σχολιάσει ο σχεδιαστής κοσμημάτων. Με τη σειρά της, η Δωροθέα Μερκούρη αρκέστηκε να πει: «Δεν άκουσα τα σχόλια για την Μπέττυ Μαγγίρα, όχι. Το 1821; Δεν ξέρω…».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Δωροθέα Μερκούρη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και δέχτηκε ερώτηση για το αν της έχει προταθεί να κάνει μια guest εμφάνιση στο GNTM. Εκείνη απάντησε αρνητικά, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day». «Δεν έχω δεχθεί πρόταση να κάνω μια guest εμφάνιση στο GNTM. Γιατί είμαι πολύ γλυκιά και καλή και δεν μπορώ να κάνω άσχημη κριτική», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, κλήθηκε να τοποθετηθεί για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου αναφορικά με την προσθήκη της Μπέτυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων. «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821», είχε σχολιάσει ο σχεδιαστής κοσμημάτων. Με τη σειρά της, η Δωροθέα Μερκούρη αρκέστηκε να πει: «Δεν άκουσα τα σχόλια για την Μπέττυ Μαγγίρα, όχι. Το 1821; Δεν ξέρω…».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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