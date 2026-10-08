Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ο Λουί Γκαρέλ στον ρόλο του κληρονόμου της οικογένειας Ανιέλι στην ταινία Falcon
Ο Λουί Γκαρέλ στον ρόλο του κληρονόμου της οικογένειας Ανιέλι στην ταινία Falcon
Η βιογραφική ταινία εστιάζει στο χαρισματικό στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Σέρτζιο Μαρκιόνε, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο
Ο Λουί Γκαρέλ πρόκειται να υποδυθεί τον Τζον Έλκαν, κληρονόμο της ιταλικής οικογένειας Ανιέλι, η οποία βρίσκεται πίσω από τον κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat στην ταινία «Falcon» του Ιταλού σκηνοθέτη Μάρκο Μπελόκιο.
Η βιογραφική ταινία εστιάζει στο χαρισματικό στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Σέρτζιο Μαρκιόνε, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, σύμφωνα με το Variety. Ο Μαρκιόνε έσωσε τη Fiat από το χείλος της χρεοκοπίας.
Τα γυρίσματα της υψηλών προδιαγραφών παραγωγής πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Τορόντο. Στο καστ της ταινίας «Falcon» συμμετέχουν επίσης οι Μπενεντέτα Τσιμάτι και Μπάρμπαρα Ρόνκι, ενώ περιλαμβάνεται και μια σύντομη εμφάνιση της Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι.
«Αμείλικτος και οραματιστής, απομακρύνει τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, διδάσκει την τέχνη της ηγεσίας στον Τζον Έλκαν, νεαρό κληρονόμο που επωμίστηκε ξαφνικά το οικογενειακό κληροδότημα και κατακτά την αμερικανική αγορά αναμετρώμενος με την General Motors και την Chrysler, σώζοντας τη FIAT από τη χρεοκοπία», αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας.
Στη συνέχεια, το 2009, όταν η Chrysler οδηγήθηκε σε καθεστώς χρεοκοπίας υπό την εποπτεία της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Μαρκιόνε προσφέρθηκε να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας ουσιαστικά δωρεάν. Μην έχοντας άλλη επιλογή, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποδέχτηκε την πρότασή του. Συγχωνεύοντας τις δύο προβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες δημιούργησε τον έβδομο μεγαλύτερο κατασκευαστή οχημάτων στον κόσμο, αυξάνοντας την αξία της Fiat κατά περισσότερο από δέκα φορές.
Το σενάριο του έργου υπογράφουν ο Μπελόκιο μαζί με τους Λουντοβίκα Ράμπολντι, Αντρέα ντι Στέφανο και Στέφανο Ρούλι με τη συνεργασία του Ολιβιέρο ντε Πάπα. Η παραγωγή της ταινίας «Falcon» πραγματοποιείται από τους Σιμόνε Γκατόνι (για την Kavac Film) και Ματία Μορ (για την Emotion Network και τη RAI Cinema), σε συνεργασία με τη Stla Europe.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βιογραφική ταινία εστιάζει στο χαρισματικό στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Σέρτζιο Μαρκιόνε, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, σύμφωνα με το Variety. Ο Μαρκιόνε έσωσε τη Fiat από το χείλος της χρεοκοπίας.
Τα γυρίσματα της υψηλών προδιαγραφών παραγωγής πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Τορόντο. Στο καστ της ταινίας «Falcon» συμμετέχουν επίσης οι Μπενεντέτα Τσιμάτι και Μπάρμπαρα Ρόνκι, ενώ περιλαμβάνεται και μια σύντομη εμφάνιση της Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι.
«Αμείλικτος και οραματιστής, απομακρύνει τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, διδάσκει την τέχνη της ηγεσίας στον Τζον Έλκαν, νεαρό κληρονόμο που επωμίστηκε ξαφνικά το οικογενειακό κληροδότημα και κατακτά την αμερικανική αγορά αναμετρώμενος με την General Motors και την Chrysler, σώζοντας τη FIAT από τη χρεοκοπία», αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας.
Louis Garrel is set to play John Elkann — heir to Italy’s Agnelli family, behind car giant Fiat — in Marco Bellocchio‘s “Falcon.”— Variety (@Variety) October 8, 2026
The biopic centers on auto industry executive Sergio Marchionne, played by Pierfrancesco Favino, who saved Fiat from the brink of bankruptcy.…
Το σενάριο του έργου υπογράφουν ο Μπελόκιο μαζί με τους Λουντοβίκα Ράμπολντι, Αντρέα ντι Στέφανο και Στέφανο Ρούλι με τη συνεργασία του Ολιβιέρο ντε Πάπα. Η παραγωγή της ταινίας «Falcon» πραγματοποιείται από τους Σιμόνε Γκατόνι (για την Kavac Film) και Ματία Μορ (για την Emotion Network και τη RAI Cinema), σε συνεργασία με τη Stla Europe.
Φωτογραφία: Shutterstock
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