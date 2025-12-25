Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Γιούλικα Σκαφιδά για το λεσβιακό φιλί στον «Άγιο Έρωτα»: Δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε, η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο
Πρωταγωνίστριες στην επίμαχη σκηνή ήταν η Ηρώ Πεκτέση και η Αντιγόνη Μακρή - Δείτε και τις δύο εκδοχές
Τη διαμαρτυρία της για τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε το φιλί που αντάλλαξαν η Ηρώ Πεκτέση και η Αντιγόνη Μακρή στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας» για το 2025, εξέφρασε με ανάρτησή της στα social media η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά.
H σκηνή όπως γυρίστηκε
Όπως αναφέρει η ηθοποιός, «αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί».
Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τα ίδια έχω ζήσει και στη σειρά Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση.
Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Η αγάπη δεν είναι "ανάρμοστο περιεχόμενο". Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή.
Αντιγόνη, Ηρώ, ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν.
H ανάρτηση της Αντιγόνης ΜακρήΑπό την πλευρά της η Αντιγόνη Μακρή, η μια από τις δύο ηθοποιούς που συμμετείχαν στην επίμαχη σκηνή, έκανε ανάρτηση στο Instagram στην οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την Ηρώ Πεκτέση αφιερώνοντάς της απόσπασμα από το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη.
