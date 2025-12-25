Γιούλικα Σκαφιδά για το λεσβιακό φιλί στον «Άγιο Έρωτα»: Δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε, η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο
GALA
Γιούλικα Σκαφιδά Άγιος Έρωτας Φιλί

Γιούλικα Σκαφιδά για το λεσβιακό φιλί στον «Άγιο Έρωτα»: Δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε, η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο

Πρωταγωνίστριες στην επίμαχη σκηνή ήταν η Ηρώ Πεκτέση και η Αντιγόνη Μακρή - Δείτε και τις δύο εκδοχές

Γιούλικα Σκαφιδά για το λεσβιακό φιλί στον «Άγιο Έρωτα»: Δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε, η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο
41 ΣΧΟΛΙΑ
Τη διαμαρτυρία της για τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε το φιλί που αντάλλαξαν η Ηρώ Πεκτέση και η Αντιγόνη Μακρή στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας» για το 2025, εξέφρασε με ανάρτησή της στα social media η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά.

Η σκηνή για την οποία διαμαρτύρεται η Γιούλικα Σκαφιδά

H σκηνή όπως γυρίστηκε



Όπως αναφέρει η ηθοποιός, «αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί».

Γιούλικα Σκαφιδά για το λεσβιακό φιλί στον «Άγιο Έρωτα»: Δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε, η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο

Κλείσιμο

Η ανάρτηση της Γιούλικας Σκαφιδά

Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας. Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί. Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τα ίδια έχω ζήσει και στη σειρά Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση.

Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Η αγάπη δεν είναι "ανάρμοστο περιεχόμενο". Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή.

Αντιγόνη, Ηρώ, ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν.

H ανάρτηση της Αντιγόνης Μακρή

Από την πλευρά της η Αντιγόνη Μακρή, η μια από τις δύο ηθοποιούς που συμμετείχαν στην επίμαχη σκηνή, έκανε ανάρτηση στο Instagram στην οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την Ηρώ Πεκτέση αφιερώνοντάς της απόσπασμα από το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη.

41 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης