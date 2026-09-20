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Παναθηναϊκός: Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο η αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια
Παναθηναϊκός: Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο η αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια
Ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο 5χ5 στη Stoiximan Super League
Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο θα πάει στη Νίκαια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα η αποστολή του Παναθηναϊκού.
O ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού θα ηγηθεί της αποστολής στο κρίσιμο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 εκεί όπου ο ΠΑΟ θα ψάξει το 5χ5.
Ο Παναθηναϊκός θέλει το απόλυτο πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και γνωρίζει τις παγίδες που κρύβει αυτό το ματς στο οποίο δεν θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από το ματς 100 οπαδοί του ΠΑΟ πήγαν στο ξενοδοχείο για να «ντοπάρουν» τους παίκτες.
O ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού θα ηγηθεί της αποστολής στο κρίσιμο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 εκεί όπου ο ΠΑΟ θα ψάξει το 5χ5.
Ο Παναθηναϊκός θέλει το απόλυτο πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και γνωρίζει τις παγίδες που κρύβει αυτό το ματς στο οποίο δεν θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από το ματς 100 οπαδοί του ΠΑΟ πήγαν στο ξενοδοχείο για να «ντοπάρουν» τους παίκτες.
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