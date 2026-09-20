Παναθηναϊκός: Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο η αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια
SPORTS
Παναθηναϊκός Καλαμάτα Γιάννης Αλαφούζος Super League 1

Παναθηναϊκός: Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο η αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια

Ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο 5χ5 στη Stoiximan Super League

Παναθηναϊκός: Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο η αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο θα πάει στη Νίκαια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα η αποστολή του Παναθηναϊκού.

O ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού θα ηγηθεί της αποστολής στο κρίσιμο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 εκεί όπου ο ΠΑΟ θα ψάξει το 5χ5.

Ο Παναθηναϊκός θέλει το απόλυτο πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και γνωρίζει τις παγίδες που κρύβει αυτό το ματς στο οποίο δεν θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από το ματς 100 οπαδοί του ΠΑΟ πήγαν στο ξενοδοχείο για να «ντοπάρουν» τους παίκτες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης