Οι λόγοι που ώθησαν τον Εμπαπέ στην On: Ο ρόλος του Φέντερερ και η σημασία της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές

Kylian Mbappé leaves Nike to join On Football. pic.twitter.com/CNaL2ZfjJ2 — VERSUS (@vsrsus) September 18, 2026

Η παρουσία του Τιερί Ανρί στη νέα δομή ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική.Ο πρώην Γάλλος επιθετικός δεν προσλαμβάνεται απλώς ως διαφημιστικό πρόσωπο, αλλά αναλαμβάνει επιχειρησιακό ρόλο ως Director of Football, συμμετέχοντας σε θέματα αθλητών, ανάπτυξης προϊόντων και στρατηγικής.Έτσι, η On δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η γνώση και η εμπειρία του ποδοσφαίρου αποτελούν μέρος της ίδιας της διαδικασίας ανάπτυξης.Υπάρχει, επίσης, μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι κορυφαίοι αθλητές αντιμετωπίζουν πλέον τις εμπορικές συνεργασίες τους.Αντί για μια απλή συμφωνία με συγκεκριμένη αμοιβή, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιτρέπει στον αθλητή να συμμετέχει και στην αξία που δημιουργεί το brand μακροπρόθεσμα.Το μοντέλο αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί με τον Ρότζερ Φέντερερ και πλέον η On το επαναφέρει με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.Την ίδια στιγμή, η επιλογή της On προσφέρει στον Εμπαπέ την ευκαιρία να αποτελέσει το πρόσωπο μιας νέας ποδοσφαιρικής προσπάθειας από την αρχή.Η εταιρεία δεν διαθέτει ακόμη ποδοσφαιρικό παπούτσι, επομένως ο Γάλλος δεν καλείται απλώς να προωθήσει ένα υπάρχον προϊόν. Θα συνδεθεί με την ανάπτυξη και το λανσάρισμα της πρώτης ποδοσφαιρικής σειράς της On, η οποία αναμένεται το 2027.Υπό αυτή την έννοια, η μετακίνηση από τη Nike στην On μπορεί να ιδωθεί ως αλλαγή από ένα καθιερωμένο μοντέλο συνεργασίας σε ένα μοντέλο στο οποίο ο Εμπαπέ έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχειρηματική και δημιουργική διαδικασία.Μετά από περίπου δύο δεκαετίες με τη Nike, η επιλογή του φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με το τι μπορεί να χτίσει μαζί με την On στο μέλλον παρά απλώς με το ποιο λογότυπο θα βρίσκεται στα παπούτσια του.