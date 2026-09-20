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Οι λόγοι που ώθησαν τον Εμπαπέ στην On: Ο ρόλος του Φέντερερ και η σημασία της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές
Οι λόγοι που ώθησαν τον Εμπαπέ στην On: Ο ρόλος του Φέντερερ και η σημασία της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές
Η συνεργασία του Γάλλου διεθνή με την On ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ, καθώς ο αθλητής έχει την δυνατότητα να είναι ο ίδιος μέλος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
Η απόφαση του Εμπαπέ να αποχωρήσει από τη Nike φαίνεται πως δεν αφορά αποκλειστικά το οικονομικό σκέλος της νέας συμφωνίας.
Στην περίπτωση της On, ο Γάλλος σταρ αποκτά κάτι που ξεπερνά τον ρόλο του αθλητή-πρεσβευτή.
Το γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μετοχικό μερίδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Αντί να αμείβεται αποκλειστικά για την προβολή ενός προϊόντος, ο Εμπαπέ συνδέει ένα μέρος της οικονομικής του προοπτικής με την πορεία της On.
Εφόσον η προσπάθεια της εταιρείας να εισέλθει στο ποδόσφαιρο αποδειχθεί επιτυχημένη, η αξία της συμμετοχής του μπορεί να αυξηθεί μαζί με την αξία της εταιρείας.
Παράλληλα, η συνεργασία του δίνει τη δυνατότητα να έχει ουσιαστικότερο λόγο στη δημιουργία των προϊόντων. Η On δεν μπαίνει απλώς στην αγορά του ποδοσφαίρου με ένα ακόμη ποδοσφαιρικό παπούτσι.
Ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν και θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία κορυφαίων ποδοσφαιριστών κατά τη διαδικασία ανάπτυξής του.
Για έναν παίκτη του επιπέδου του Εμπαπέ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός προϊόντος που θα φέρει το όνομά του και θα απευθύνεται στις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών.
Στην περίπτωση της On, ο Γάλλος σταρ αποκτά κάτι που ξεπερνά τον ρόλο του αθλητή-πρεσβευτή.
Το γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μετοχικό μερίδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Αντί να αμείβεται αποκλειστικά για την προβολή ενός προϊόντος, ο Εμπαπέ συνδέει ένα μέρος της οικονομικής του προοπτικής με την πορεία της On.
Εφόσον η προσπάθεια της εταιρείας να εισέλθει στο ποδόσφαιρο αποδειχθεί επιτυχημένη, η αξία της συμμετοχής του μπορεί να αυξηθεί μαζί με την αξία της εταιρείας.
Kylian Mbappé wearing an all white pair of On football boots after announcing he will switch footwear provider from Nike 👀👟 pic.twitter.com/aKbjvPWAGc— OneFootball (@OneFootball) September 20, 2026
Παράλληλα, η συνεργασία του δίνει τη δυνατότητα να έχει ουσιαστικότερο λόγο στη δημιουργία των προϊόντων. Η On δεν μπαίνει απλώς στην αγορά του ποδοσφαίρου με ένα ακόμη ποδοσφαιρικό παπούτσι.
Ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν και θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία κορυφαίων ποδοσφαιριστών κατά τη διαδικασία ανάπτυξής του.
Για έναν παίκτη του επιπέδου του Εμπαπέ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός προϊόντος που θα φέρει το όνομά του και θα απευθύνεται στις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών.
Tras el cambio de Nike a On, estas son las nuevas botas de Kylian Mbappé: pic.twitter.com/KClLwtB92D— Madrid Sports (@MadridSports_) September 19, 2026
Η παρουσία του Τιερί Ανρί στη νέα δομή ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική.
Ο πρώην Γάλλος επιθετικός δεν προσλαμβάνεται απλώς ως διαφημιστικό πρόσωπο, αλλά αναλαμβάνει επιχειρησιακό ρόλο ως Director of Football, συμμετέχοντας σε θέματα αθλητών, ανάπτυξης προϊόντων και στρατηγικής.
Έτσι, η On δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η γνώση και η εμπειρία του ποδοσφαίρου αποτελούν μέρος της ίδιας της διαδικασίας ανάπτυξης.
Υπάρχει, επίσης, μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι κορυφαίοι αθλητές αντιμετωπίζουν πλέον τις εμπορικές συνεργασίες τους.
Αντί για μια απλή συμφωνία με συγκεκριμένη αμοιβή, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιτρέπει στον αθλητή να συμμετέχει και στην αξία που δημιουργεί το brand μακροπρόθεσμα.
Το μοντέλο αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί με τον Ρότζερ Φέντερερ και πλέον η On το επαναφέρει με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.
Την ίδια στιγμή, η επιλογή της On προσφέρει στον Εμπαπέ την ευκαιρία να αποτελέσει το πρόσωπο μιας νέας ποδοσφαιρικής προσπάθειας από την αρχή.
Η εταιρεία δεν διαθέτει ακόμη ποδοσφαιρικό παπούτσι, επομένως ο Γάλλος δεν καλείται απλώς να προωθήσει ένα υπάρχον προϊόν. Θα συνδεθεί με την ανάπτυξη και το λανσάρισμα της πρώτης ποδοσφαιρικής σειράς της On, η οποία αναμένεται το 2027.
Υπό αυτή την έννοια, η μετακίνηση από τη Nike στην On μπορεί να ιδωθεί ως αλλαγή από ένα καθιερωμένο μοντέλο συνεργασίας σε ένα μοντέλο στο οποίο ο Εμπαπέ έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχειρηματική και δημιουργική διαδικασία.
Μετά από περίπου δύο δεκαετίες με τη Nike, η επιλογή του φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με το τι μπορεί να χτίσει μαζί με την On στο μέλλον παρά απλώς με το ποιο λογότυπο θα βρίσκεται στα παπούτσια του.
Ο πρώην Γάλλος επιθετικός δεν προσλαμβάνεται απλώς ως διαφημιστικό πρόσωπο, αλλά αναλαμβάνει επιχειρησιακό ρόλο ως Director of Football, συμμετέχοντας σε θέματα αθλητών, ανάπτυξης προϊόντων και στρατηγικής.
Έτσι, η On δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η γνώση και η εμπειρία του ποδοσφαίρου αποτελούν μέρος της ίδιας της διαδικασίας ανάπτυξης.
Υπάρχει, επίσης, μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι κορυφαίοι αθλητές αντιμετωπίζουν πλέον τις εμπορικές συνεργασίες τους.
Kylian Mbappé leaves Nike to join On Football. pic.twitter.com/CNaL2ZfjJ2— VERSUS (@vsrsus) September 18, 2026
Αντί για μια απλή συμφωνία με συγκεκριμένη αμοιβή, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιτρέπει στον αθλητή να συμμετέχει και στην αξία που δημιουργεί το brand μακροπρόθεσμα.
Το μοντέλο αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί με τον Ρότζερ Φέντερερ και πλέον η On το επαναφέρει με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.
Την ίδια στιγμή, η επιλογή της On προσφέρει στον Εμπαπέ την ευκαιρία να αποτελέσει το πρόσωπο μιας νέας ποδοσφαιρικής προσπάθειας από την αρχή.
Η εταιρεία δεν διαθέτει ακόμη ποδοσφαιρικό παπούτσι, επομένως ο Γάλλος δεν καλείται απλώς να προωθήσει ένα υπάρχον προϊόν. Θα συνδεθεί με την ανάπτυξη και το λανσάρισμα της πρώτης ποδοσφαιρικής σειράς της On, η οποία αναμένεται το 2027.
Υπό αυτή την έννοια, η μετακίνηση από τη Nike στην On μπορεί να ιδωθεί ως αλλαγή από ένα καθιερωμένο μοντέλο συνεργασίας σε ένα μοντέλο στο οποίο ο Εμπαπέ έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχειρηματική και δημιουργική διαδικασία.
Μετά από περίπου δύο δεκαετίες με τη Nike, η επιλογή του φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με το τι μπορεί να χτίσει μαζί με την On στο μέλλον παρά απλώς με το ποιο λογότυπο θα βρίσκεται στα παπούτσια του.
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