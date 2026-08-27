Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θυμήθηκε την πτώση του από άλογο στα γυρίσματα του «Rhinestone» με την Ντόλι Πάρτον
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θυμήθηκε την πτώση του από άλογο στα γυρίσματα του «Rhinestone» με την Ντόλι Πάρτον
«Είναι δύσκολο να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι Πάρτον, έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που γυρίζαμε την κωμωδία», είπε ο ηθοποιός
Μία από τις αγαπημένες του αναμνήσεις με την Ντόλι Πάρτον θυμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.
Ο 80χρονος ηθοποιός, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε με τη σταρ της κάντρι μουσικής στην κωμωδία «Rhinestone» του 1984, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη, αποκαλύπτοντας πως είχαν πέσει από το άλογο που ίππευαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σταλόνε έγραψε: «Είναι δύσκολο να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι Πάρτον. Μια Αμερικανίδα σταρ και μια λαμπρή γυναίκα, αγαπητή από τόσο πολλούς ανθρώπους. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που γυρίζαμε το “Rhinestone”», ενώ στο βίντεο αναφέρει: «Μόλις έμαθα ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή και αυτό με χτύπησε πολύ σκληρά, γιατί τη θεωρούσα μια λαμπρή γυναίκα, τόσο εξωστρεφή και τόσο καλή».
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα, είπε: «Ερχόταν στο πλατό και έλεγε “Γεια σας, παιδιά” σε κάθε μέλος του συνεργείου. Όλοι την αγαπούσαν και δεν νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι λαμπρό μυαλό είχε. Ήταν απίστευτη. Την αποκαλούσα “γυναίκα πρωτοπόρο”, που μπορούσε να κάνει τα πάντα για να επιβιώσει. Και πράγματι, μπορούσε».
Έπειτα μοιράστηκε την πιο έντονη ανάμνησή του με την Πάρτον από εκείνη την περίοδο: «Ήμασταν στο Τενεσί για τα γυρίσματα και, όταν είχαμε λίγο ελεύθερο χρόνο, μας πήγαν σε μια φάρμα με άλογα. Εκεί εκτρέφουν αυτά τα Tennessee Walking Horses, τα οποία κάνουν αυτά τα ψηλά βήματα και είναι πολύ, πολύ δύσκολο να τα ιππεύσεις αν δεν ξέρεις τι κάνεις».
Σύμφωνα με τον Σταλόνε, ο ιδιοκτήτης τον ενθάρρυνε να ανέβει στο «αγαπημένο του γκρι άλογο» και στη συνέχεια πρότεινε να ανέβει η Πάρτον πίσω του. «Είπα “Αυτό το άλογο είναι συνηθισμένο να κουβαλάει δύο άτομα; Δεν καταλαβαίνω”. Και εκείνος μου είπε “Κανένα πρόβλημα”. Ήταν τεράστιο. Ήταν σαν να καβαλάς ένα κτίριο. Οπότε είπα “Ντόλι, είσαι εντάξει;”. Και μου απάντησε “Φυσικά, αγάπη μου. Προχώρα”. Έτσι, χτύπησα το άλογο και άρχισε να κινείται. Να χοροπηδάει. Όλα πήγαιναν καλά. Ακούγεται όμορφο. Φαινόμαστε λαμπεροί εκεί πάνω. Και τότε το άλογο σκοντάφτει. Παραπατάει και αρχίζουμε να πέφτουμε προς τα μπροστά. Ωχ, όχι. Είναι σαν όλα να γίνονται σε αργή κίνηση και η Ντόλι να λέει “Πέφτουμε;”. Κι εγώ λέω “Πέφτουμε”. Το άλογο κύλησε μέχρι κάτω. Κι εμείς πέσαμε από πάνω του και προσγειωθήκαμε στο γρασίδι. Και το άλογο κύλησε δίπλα μας. Θεέ μου, θα είχαμε γίνει δύο τηγανίτες», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Παρά την τρομακτική πτώση, η αντίδραση της Πάρτον τον έκανε να χαμογελάσει. «Σηκώθηκε γελώντας και είπε "Ας το ξανακάνουμε”. Κι εγώ, θέλοντας να το παίξω μάτσο, είπα “Φυσικά… απλώς περίμενα να μου το ζητήσεις”».
Ο Σταλόνε, κλείνοντας, είπε χαρακτηριστικά: «Μου λείπεις, Ντόλι. Σε αγαπώ. Λυπάμαι».
Ο 80χρονος ηθοποιός, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε με τη σταρ της κάντρι μουσικής στην κωμωδία «Rhinestone» του 1984, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη, αποκαλύπτοντας πως είχαν πέσει από το άλογο που ίππευαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σταλόνε έγραψε: «Είναι δύσκολο να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι Πάρτον. Μια Αμερικανίδα σταρ και μια λαμπρή γυναίκα, αγαπητή από τόσο πολλούς ανθρώπους. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που γυρίζαμε το “Rhinestone”», ενώ στο βίντεο αναφέρει: «Μόλις έμαθα ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή και αυτό με χτύπησε πολύ σκληρά, γιατί τη θεωρούσα μια λαμπρή γυναίκα, τόσο εξωστρεφή και τόσο καλή».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Περιγράφοντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα, είπε: «Ερχόταν στο πλατό και έλεγε “Γεια σας, παιδιά” σε κάθε μέλος του συνεργείου. Όλοι την αγαπούσαν και δεν νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι λαμπρό μυαλό είχε. Ήταν απίστευτη. Την αποκαλούσα “γυναίκα πρωτοπόρο”, που μπορούσε να κάνει τα πάντα για να επιβιώσει. Και πράγματι, μπορούσε».
Έπειτα μοιράστηκε την πιο έντονη ανάμνησή του με την Πάρτον από εκείνη την περίοδο: «Ήμασταν στο Τενεσί για τα γυρίσματα και, όταν είχαμε λίγο ελεύθερο χρόνο, μας πήγαν σε μια φάρμα με άλογα. Εκεί εκτρέφουν αυτά τα Tennessee Walking Horses, τα οποία κάνουν αυτά τα ψηλά βήματα και είναι πολύ, πολύ δύσκολο να τα ιππεύσεις αν δεν ξέρεις τι κάνεις».
Σύμφωνα με τον Σταλόνε, ο ιδιοκτήτης τον ενθάρρυνε να ανέβει στο «αγαπημένο του γκρι άλογο» και στη συνέχεια πρότεινε να ανέβει η Πάρτον πίσω του. «Είπα “Αυτό το άλογο είναι συνηθισμένο να κουβαλάει δύο άτομα; Δεν καταλαβαίνω”. Και εκείνος μου είπε “Κανένα πρόβλημα”. Ήταν τεράστιο. Ήταν σαν να καβαλάς ένα κτίριο. Οπότε είπα “Ντόλι, είσαι εντάξει;”. Και μου απάντησε “Φυσικά, αγάπη μου. Προχώρα”. Έτσι, χτύπησα το άλογο και άρχισε να κινείται. Να χοροπηδάει. Όλα πήγαιναν καλά. Ακούγεται όμορφο. Φαινόμαστε λαμπεροί εκεί πάνω. Και τότε το άλογο σκοντάφτει. Παραπατάει και αρχίζουμε να πέφτουμε προς τα μπροστά. Ωχ, όχι. Είναι σαν όλα να γίνονται σε αργή κίνηση και η Ντόλι να λέει “Πέφτουμε;”. Κι εγώ λέω “Πέφτουμε”. Το άλογο κύλησε μέχρι κάτω. Κι εμείς πέσαμε από πάνω του και προσγειωθήκαμε στο γρασίδι. Και το άλογο κύλησε δίπλα μας. Θεέ μου, θα είχαμε γίνει δύο τηγανίτες», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Παρά την τρομακτική πτώση, η αντίδραση της Πάρτον τον έκανε να χαμογελάσει. «Σηκώθηκε γελώντας και είπε "Ας το ξανακάνουμε”. Κι εγώ, θέλοντας να το παίξω μάτσο, είπα “Φυσικά… απλώς περίμενα να μου το ζητήσεις”».
Ο Σταλόνε, κλείνοντας, είπε χαρακτηριστικά: «Μου λείπεις, Ντόλι. Σε αγαπώ. Λυπάμαι».
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