Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, επεισόδια στα δικαστήρια

Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί Πέμπτης, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και μετά την απολογία του πήρε τον δρόμο για τη φυλακή

. Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί Δευτέρας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και μετά την απολογία του πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.



Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.







Επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης Ομάδα ατόμων που συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση προς τον 25χρονο και κάποια από αυτά βρισκόταν μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς μετά τη η προφυλάκιση του 25χρονου, την ώρα που ήταν να γίνει η μεταγωγή του από τα δικαστήρια.



Η ένταση σημειώθηκε τόσο μέσα όσο και έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Έξω από τα δικαστήρια οι αστυνομικοί που είχαν επιφορτιστεί με τα μέτρα έκαναν χρήση κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρυνθούν τα άτομα και προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη.







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Σημειώνεται ότι πριν βρεθεί και ο ίδιος με χειροπέδες, μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψης, είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.



Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί Δευτέρας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και μετά την απολογία του πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της, ενώ η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.Ο 24χρονος φέρεται να κατονόμασε τον 25χρονο, λέγοντας ότι του έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στα δύο νεαρά άτομα, που φέρεται να είναι οι φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης. Ο 25χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, κατά τη διάρκεια απολογίας του αρνήθηκε τις κατηγορίες και οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση.Ομάδα ατόμων που συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση προς τον 25χρονο και κάποια από αυτά βρισκόταν μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς μετά τη η προφυλάκιση του 25χρονου, την ώρα που ήταν να γίνει η μεταγωγή του από τα δικαστήρια.Η ένταση σημειώθηκε τόσο μέσα όσο και έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Έξω από τα δικαστήρια οι αστυνομικοί που είχαν επιφορτιστεί με τα μέτρα έκαναν χρήση κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρυνθούν τα άτομα και προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη.Σημειώνεται ότι πριν βρεθεί και ο ίδιος με χειροπέδες, μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψης, είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι για την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.



Σημειώνεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη.