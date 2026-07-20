Σακίρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ και το φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα
Σακίρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ και το φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα
Η Κολομβιανή σταρ επέλεξε μία custom δημιουργία Roberto Cavalli που χρειάστηκε πάνω από δύο εβδομάδες για να ολοκληρωθεί
Με 200.000 κρύσταλλα να αντανακλούν τα φώτα του γηπέδου και μια εντυπωσιακή couture δημιουργία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη, η Σακίρα έδωσε το δικό της στίγμα στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York New Jersey Stadium με ένα μοναδικό σύνολο του οίκου Roberto Cavalli, που αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της μεγάλης αθλητικής βραδιάς. Η Σακίρα φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Fausto Puglisi, η οποία χρειάστηκε περισσότερες από δύο εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερα από 200.000 κρύσταλλα Swarovski, ενώ η κατασκευή του απαιτούσε περίπου 120 ώρες χειροποίητης εργασίας.
Η εμφάνιση αποτελούνταν από ένα κρυστάλλινο bodysuit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Το σχέδιο βασίστηκε στο ειδικά δημιουργημένο μοτίβο «Ray of Sunset», το οποίο αποτελεί αναφορά στο εμβληματικό «Ray of Gold» του οίκου Roberto Cavalli.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο πλευρό της Σακίρα βρέθηκαν και οι 34 χορευτές της, οι οποίοι εμφανίστηκαν και εκείνοι με δημιουργίες Roberto Cavalli εμπνευσμένες από το δικό της σύνολο. Τα κοστούμια τους κινήθηκαν στις ίδιες αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος.
Η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή του New York New Jersey Stadium στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ και μαζί με τον Burna Boy παρουσίασε το τραγούδι «Dai Dai», το επίσημο κομμάτι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το ιστορικό σόου ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις από τη Μαντόνα, τους BTS και τον Τζάστιν Μπίμπερ, σε μια 11λεπτη μουσική παραγωγή που επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay.
Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York New Jersey Stadium με ένα μοναδικό σύνολο του οίκου Roberto Cavalli, που αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της μεγάλης αθλητικής βραδιάς. Η Σακίρα φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Fausto Puglisi, η οποία χρειάστηκε περισσότερες από δύο εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερα από 200.000 κρύσταλλα Swarovski, ενώ η κατασκευή του απαιτούσε περίπου 120 ώρες χειροποίητης εργασίας.
Η εμφάνιση αποτελούνταν από ένα κρυστάλλινο bodysuit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Το σχέδιο βασίστηκε στο ειδικά δημιουργημένο μοτίβο «Ray of Sunset», το οποίο αποτελεί αναφορά στο εμβληματικό «Ray of Gold» του οίκου Roberto Cavalli.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο πλευρό της Σακίρα βρέθηκαν και οι 34 χορευτές της, οι οποίοι εμφανίστηκαν και εκείνοι με δημιουργίες Roberto Cavalli εμπνευσμένες από το δικό της σύνολο. Τα κοστούμια τους κινήθηκαν στις ίδιες αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος.
Η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή του New York New Jersey Stadium στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ και μαζί με τον Burna Boy παρουσίασε το τραγούδι «Dai Dai», το επίσημο κομμάτι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το ιστορικό σόου ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις από τη Μαντόνα, τους BTS και τον Τζάστιν Μπίμπερ, σε μια 11λεπτη μουσική παραγωγή που επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay.
Το μουσικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο επικρατώντας με 1-0 και να πανηγυρίζει τη δεύτερη κατάκτησή της μετά το 2010.
Η Σακίρα είχε εμφανιστεί και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού. Για εκείνη την εμφάνιση είχε επιλέξει δημιουργίες του οίκου Off-White, με κυρίαρχο στοιχείο ένα κίτρινο bodysuit με ανοίγματα, το οποίο συνδύασε με λευκό και λιλά σορτς και sneakers στην ίδια χρωματική παλέτα.
Φωτογραφίες: Reuters
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