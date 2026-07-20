Σακίρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ και το φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα

Η Μαντόνα με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο

BTS

Τζάστιν Μπίμπερ

Το μουσικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο επικρατώντας με 1-0 και να πανηγυρίζει τη δεύτερη κατάκτησή της μετά το 2010.Η Σακίρα είχε εμφανιστεί και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού. Για εκείνη την εμφάνιση είχε επιλέξει δημιουργίες του οίκου Off-White, με κυρίαρχο στοιχείο ένα κίτρινο bodysuit με ανοίγματα, το οποίο συνδύασε με λευκό και λιλά σορτς και sneakers στην ίδια χρωματική παλέτα.: Reuters