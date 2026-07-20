Μόνο με υπεύθυνη δήλωση 1.000 συναλλαγές με το Δημόσιο για συντάξεις, γάμους, εργασία και επιχειρήσεις
Μόνο με υπεύθυνη δήλωση 1.000 συναλλαγές με το Δημόσιο για συντάξεις, γάμους, εργασία και επιχειρήσεις
Τα 25 πιστοποιητικά των οποίων η επαναλαμβανόμενη προσκόμιση στις υπηρεσίες καταργείται - Τι προβλέπει η μεταρρύθμιση που σχεδίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Μηχανισμό που «σαρώνει» σχεδόν το σύνολο των κρατικών διαδικασιών και επιφέρει συντριπτική καταστολή της γραφειοκρατίας κατά τουλάχιστον 40% θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
Με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση κάθε εστίας που εξακολουθεί να προκαλεί φαινόμενα καθημερινής... τρέλας ή ταλαιπωρίας στις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει σχεδιάσει μια ευρύτατη στρατηγική εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του σκληρού πυρήνα του κράτους.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό Χατζηδάκη, το αμέσως επόμενο διάστημα, 1.000 πράξεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μια σειρά δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, φωτοτυπιών και λοιπών εγγράφων θα πραγματοποιούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση.
Πρόκειται για τουλάχιστον 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες, όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και θανάτου, γάμου, μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, φορολογικής - ασφαλιστικής ενημερότητας κ.ά. και 385 που αφορούν επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα.
Καταλύτης για την εφαρμογή της μεγαλύτερης οριζόντιας παρέμβασης στις γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου «παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό για τον πολίτη», που κατέθεσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τον περασμένο Μάρτιο. Με τις διατάξεις προωθήθηκαν 14 στοχευμένες δράσεις αφενός για την αντιμετώπιση χρονοβόρων και κοστοβόρων συναλλαγών με το Δημόσιο και αφετέρου για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων.
Η πιο ουσιαστική πρωτοβουλία της μεταρρύθμισης ήταν η δυνατότητα αντικατάστασης, με υπεύθυνη δήλωση, δικαιολογητικών που το Δημόσιο ήδη κατέχει, αλλά μέχρι σήμερα ζητούσε επανειλημμένα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Πλέον, οι πολίτες δεν έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν διαρκώς π.χ. το αντίγραφο του πτυχίου τους ή πιστοποιητικό ποινικού μητρώο. Η ψήφιση του νόμου επέτρεψε την άμεση απλοποίηση συνολικά 1.007 διοικητικών διαδικασιών από τις περίπου 2.500 που έχει καταγράψει έως σήμερα το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ, οι οποίες επιβάλλουν στους πολίτες να προσκομίζουν μια σειρά δικαιολογητικών.
Μέχρι σήμερα, ένας πολίτης που υπέβαλλε σχετική αίτηση όφειλε να αναζητήσει και να προσκομίσει συνολικά 13 δικαιολογητικά. Πλέον, με την εφαρμογή των νέων διατάξεων η ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αντικαθίσταται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%.
Με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση κάθε εστίας που εξακολουθεί να προκαλεί φαινόμενα καθημερινής... τρέλας ή ταλαιπωρίας στις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει σχεδιάσει μια ευρύτατη στρατηγική εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του σκληρού πυρήνα του κράτους.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό Χατζηδάκη, το αμέσως επόμενο διάστημα, 1.000 πράξεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μια σειρά δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, φωτοτυπιών και λοιπών εγγράφων θα πραγματοποιούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση.
Πρόκειται για τουλάχιστον 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες, όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και θανάτου, γάμου, μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, φορολογικής - ασφαλιστικής ενημερότητας κ.ά. και 385 που αφορούν επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα.
Καταλύτης για την εφαρμογή της μεγαλύτερης οριζόντιας παρέμβασης στις γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου «παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό για τον πολίτη», που κατέθεσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τον περασμένο Μάρτιο. Με τις διατάξεις προωθήθηκαν 14 στοχευμένες δράσεις αφενός για την αντιμετώπιση χρονοβόρων και κοστοβόρων συναλλαγών με το Δημόσιο και αφετέρου για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων.
Η πιο ουσιαστική πρωτοβουλία της μεταρρύθμισης ήταν η δυνατότητα αντικατάστασης, με υπεύθυνη δήλωση, δικαιολογητικών που το Δημόσιο ήδη κατέχει, αλλά μέχρι σήμερα ζητούσε επανειλημμένα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Πλέον, οι πολίτες δεν έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν διαρκώς π.χ. το αντίγραφο του πτυχίου τους ή πιστοποιητικό ποινικού μητρώο. Η ψήφιση του νόμου επέτρεψε την άμεση απλοποίηση συνολικά 1.007 διοικητικών διαδικασιών από τις περίπου 2.500 που έχει καταγράψει έως σήμερα το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ, οι οποίες επιβάλλουν στους πολίτες να προσκομίζουν μια σειρά δικαιολογητικών.
Το ξετύλιγμα του... ΜΙΤΟΣΝα σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει αναλάβει τον συντονισμό της διυπουργικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση κάθε διοικητικής πράξης που επιφέρει περιττό βάρος στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο εντόπισε μέσω του καταγραφικού μηχανισμού ΜΙΤΟΣ ότι συνολικά στον δημόσιο τομέα εκτελούνται σχεδόν καθημερινά 3.058 διαφορετικές διοικητικές διαδικασίες που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 2.530 απαιτούν την προσκόμιση δικαιολογητικών, ενώ οι υπόλοιπες 528 δεν απαιτούν κανένα έγγραφο. Παράλληλα, εντόπισε πως αρκεί η αντικατάσταση των 25 συνηθέστερων πιστοποιητικών με μια απλή υπεύθυνη δήλωση για να επηρεαστεί δραστικά το 40% των καθημερινών συναλλαγών με 32 διαφορετικούς δημόσιους φορείς.
Τι σημαίνει στην πράξηΗ κυβέρνηση εκτιμά πως η εφαρμογή των αλλαγών θα έχει άμεσα και ορατά αποτελέσματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του συνόλου των πολιτών. Από την αντιπροεδρία αναφέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την απλοποίηση στη διαδικασία αίτησης σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.
Μέχρι σήμερα, ένας πολίτης που υπέβαλλε σχετική αίτηση όφειλε να αναζητήσει και να προσκομίσει συνολικά 13 δικαιολογητικά. Πλέον, με την εφαρμογή των νέων διατάξεων η ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αντικαθίσταται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%.
Παράλληλα, ένα νέο ζευγάρι που προχωρούσε στο άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου θα έπρεπε να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, καθώς και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Αυτά πλέον θα γίνονται με υπεύθυνη δήλωση περιορίζοντας κατά 66% τη γραφειοκρατεία.
Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας της ΔΥΠΑ έπρεπε να προσκομίσουν αντίγραφο τίτλου σπουδών, αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ, βεβαίωση φορολογικού μητρώου και βεβαίωση χρόνου ανεργίας. Μετά τον νόμο Χατζηδάκη, τα 4 αυτά πιστοποιητικά, από τα 11 που συνολικά απαιτούνται, θα καλύπτονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος για τον πολίτη είναι 36%.
Εξίσου ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα για τη διαδικασία γνωστοποίησης Ιδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Ο αιτών έπρεπε να προσκομίσει αντίγραφο τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό, πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ), αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Με τον νέο νόμο 5 από τα 24 πιστοποιητικά ενσωματώνονται σε μια υπεύθυνη δήλωση (εξοικονόμηση 21%).
1.007 διοικητικές διαδικασίες απλοποιούνται από τις συνολικά 2.530 που απαιτούν δικαιολογητικά.
622 διαδικασίες αφορούν πολίτες.
385 διαδικασίες αφορούν επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα.
40% των διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ, στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, θα αφορούν οι αλλαγές.
32 διαφορετικούς δημόσιους φορείς αφορά η παρέμβαση.
Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας της ΔΥΠΑ έπρεπε να προσκομίσουν αντίγραφο τίτλου σπουδών, αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ, βεβαίωση φορολογικού μητρώου και βεβαίωση χρόνου ανεργίας. Μετά τον νόμο Χατζηδάκη, τα 4 αυτά πιστοποιητικά, από τα 11 που συνολικά απαιτούνται, θα καλύπτονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος για τον πολίτη είναι 36%.
Εξίσου ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα για τη διαδικασία γνωστοποίησης Ιδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Ο αιτών έπρεπε να προσκομίσει αντίγραφο τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό, πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ), αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Με τον νέο νόμο 5 από τα 24 πιστοποιητικά ενσωματώνονται σε μια υπεύθυνη δήλωση (εξοικονόμηση 21%).
Οι αριθμοί της μεταρρύθμισης25 βασικά δικαιολογητικά στις καθημερινές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο.
1.007 διοικητικές διαδικασίες απλοποιούνται από τις συνολικά 2.530 που απαιτούν δικαιολογητικά.
622 διαδικασίες αφορούν πολίτες.
385 διαδικασίες αφορούν επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα.
40% των διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ, στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, θα αφορούν οι αλλαγές.
32 διαφορετικούς δημόσιους φορείς αφορά η παρέμβαση.
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