Μόνο με υπεύθυνη δήλωση 1.000 συναλλαγές με το Δημόσιο για συντάξεις, γάμους, εργασία και επιχειρήσεις

Οι αριθμοί της μεταρρύθμισης

Παράλληλα, ένα νέο ζευγάρι που προχωρούσε στο άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου θα έπρεπε να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, καθώς και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Αυτά πλέον θα γίνονται με υπεύθυνη δήλωση περιορίζοντας κατά 66% τη γραφειοκρατεία.Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας της ΔΥΠΑ έπρεπε να προσκομίσουν αντίγραφο τίτλου σπουδών, αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ, βεβαίωση φορολογικού μητρώου και βεβαίωση χρόνου ανεργίας. Μετά τον νόμο Χατζηδάκη, τα 4 αυτά πιστοποιητικά, από τα 11 που συνολικά απαιτούνται, θα καλύπτονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος για τον πολίτη είναι 36%.Εξίσου ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα για τη διαδικασία γνωστοποίησης Ιδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Ο αιτών έπρεπε να προσκομίσει αντίγραφο τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό, πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ), αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Με τον νέο νόμο 5 από τα 24 πιστοποιητικά ενσωματώνονται σε μια υπεύθυνη δήλωση (εξοικονόμηση 21%).βασικά δικαιολογητικά στις καθημερινές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο.διοικητικές διαδικασίες απλοποιούνται από τις συνολικά 2.530 που απαιτούν δικαιολογητικά.διαδικασίες αφορούν πολίτες.διαδικασίες αφορούν επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα.των διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ, στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, θα αφορούν οι αλλαγές.διαφορετικούς δημόσιους φορείς αφορά η παρέμβαση.