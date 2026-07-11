Ζερόμ Καλούτα για τη συμμετοχή του στη Eurovision: Δεν χάσαμε, κερδίσαμε γιατί η εμπειρία ήταν υπέρτατη
Ζερόμ Καλούτα για τη συμμετοχή του στη Eurovision: Δεν χάσαμε, κερδίσαμε γιατί η εμπειρία ήταν υπέρτατη
Ο τραγουδιστής είχε αναλάβει τον ρόλο του σχολιαστή με τον Θανάση Αλευρά στη διοργάνωση του 2024
Θετικά αποτιμά ο Ζερόμ Καλούτα τη συμμετοχή του στη Eurovision, παρά τα αρνητικά σχόλια που είχαν ακολουθήσει. Ο τραγουδιστής είχε αναλάβει μαζί με τον Θανάση Αλευρά τον σχολιασμό στον Διαγωνισμό Τραγουδιού του 2024. Αν και επικρίθηκαν, δεν θεωρεί ότι ζημιώθηκαν. Αντιθέτως, πιστεύει πως ωφελήθηκαν από αυτή την εμπειρία, την οποία αποκάλεσε «υπέρτατη».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Ζερόμ Καλούτα είπε αρχικά: «Για εμάς δεν χάσαμε. Κερδίσαμε γιατί η εμπειρία ήταν υπέρτατη. Ναι. Θεωρώ ότι η Eurovision είναι μια μεγάλη γιορτή. Ένα μεγάλο πάρτι. Που γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Με συγκεκριμένους διοργανωτές και συγκεκριμένους καλεσμένους. Εκείνη τη χρονιά οι λίγο διαφορετικοί διοργανωτές, σκέφτηκαν λίγο διαφορετικά και κάλεσαν κι άλλον κόσμο. Ο κόσμος που συνήθως πηγαίνει, είπε, ποιοι είναι αυτοί ρε παιδί μου; Τι κάνουν αυτοί εδώ; Δεν έρχονται αυτοί συνήθως εδώ στα πάρτι μας».
Όπως εξήγησε, είχαν επιλέξει συνειδητά να μην προσποιηθούν τους ειδήμονες πάνω στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, αλλά να υιοθετήσουν έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως: «Σε κάποιους άρεσε, λίγους, σε αρκετούς δεν άρεσε. Και όλο αυτό είναι η αίσθηση μου ας πούμε, η γεύση μου είναι η εξής. Εγώ με τον Θανάση όταν κάτσαμε να οργανώσουμε όλο αυτό το πράγμα με τη Eurovision, μελετήσαμε, ψάξαμε, κάναμε, ράναμε, πήραμε κάποιες αποφάσεις. Μια από αυτές ήταν ότι δεν θα το παίξουμε γνώστες ενώ δεν είμαστε. Δεν είμαστε ούτε ο Καπουτζίδης, ούτε ο Κωστάλας, ούτε κανένας άλλος. Πάμε ρε παιδί μου σαν να είμαστε με τους φίλους μας, σαν να είμαστε σε έναν καναπέ και να σχολιάζουμε μαζί τους, να είμαστε ίσοι προς ίσους δηλαδή».
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Αναφερόμενος στην αρνητική κριτική που δέχτηκαν εκείνος και ο Θανάσης Αλευράς, σημείωσε: «Ο καναπές, το τι μπινελίκι έφαγε αυτός ο καναπές! Μας σχολιάσανε γι’ αυτό, εντάξει, ok, συνέβη. Τελείωσε, πέρασε η χρονιά. Έρχεται η επόμενη χρονιά, όπου έρχονται οι σχολιαστές που το κάνανε φανταστικά, είναι υπέροχοι. Και έχουνε περάσει οι δύο ημιτελικοί. Έρχεται, έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Και έχει περάσει ρε παιδί μου ο ημιτελικός ο δεύτερος και είμαι κάπου στην κουζίνα πλένω πιάτα και ακούω τηλεόραση».
Κλείνοντας, ο Ζερόμ Καλούτα πρόσθεσε: «Και είναι μια παρουσιάστρια η οποία λέει, “Αχ Γιώργο μου, Γιώργο! Κάθε φορά που σε βλέπω, μα κάθε φορά, είναι σαν να είσαι στον καναπέ εδώ πέρα μαζί μου και να τα λες”. Κάνω, τι; Άρα λέω, το πρόβλημα δεν ήταν η προσέγγιση, δεν ήταν ο καναπές. Μάλλον ήταν ότι κάποιοι δεν ήθελαν να είμαστε εμείς στον καναπέ τους. Δηλαδή ήταν θέμα αδελφότητας, ΚΔΖ. Δεν ήτανε θέμα του καναπέ. Μπορεί να ήτανε ΜΓΘ. “Μόνο Γιώργο θέλω”. Εν πάση περιπτώσει, να ‘ναι καλά όλοι τους, αλλά εκεί μου ξεκαθάρισε. Ότι μπορεί εμείς να πήγαμε κάπου όπου καλούνε άλλους».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Ζερόμ Καλούτα είπε αρχικά: «Για εμάς δεν χάσαμε. Κερδίσαμε γιατί η εμπειρία ήταν υπέρτατη. Ναι. Θεωρώ ότι η Eurovision είναι μια μεγάλη γιορτή. Ένα μεγάλο πάρτι. Που γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Με συγκεκριμένους διοργανωτές και συγκεκριμένους καλεσμένους. Εκείνη τη χρονιά οι λίγο διαφορετικοί διοργανωτές, σκέφτηκαν λίγο διαφορετικά και κάλεσαν κι άλλον κόσμο. Ο κόσμος που συνήθως πηγαίνει, είπε, ποιοι είναι αυτοί ρε παιδί μου; Τι κάνουν αυτοί εδώ; Δεν έρχονται αυτοί συνήθως εδώ στα πάρτι μας».
Όπως εξήγησε, είχαν επιλέξει συνειδητά να μην προσποιηθούν τους ειδήμονες πάνω στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, αλλά να υιοθετήσουν έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως: «Σε κάποιους άρεσε, λίγους, σε αρκετούς δεν άρεσε. Και όλο αυτό είναι η αίσθηση μου ας πούμε, η γεύση μου είναι η εξής. Εγώ με τον Θανάση όταν κάτσαμε να οργανώσουμε όλο αυτό το πράγμα με τη Eurovision, μελετήσαμε, ψάξαμε, κάναμε, ράναμε, πήραμε κάποιες αποφάσεις. Μια από αυτές ήταν ότι δεν θα το παίξουμε γνώστες ενώ δεν είμαστε. Δεν είμαστε ούτε ο Καπουτζίδης, ούτε ο Κωστάλας, ούτε κανένας άλλος. Πάμε ρε παιδί μου σαν να είμαστε με τους φίλους μας, σαν να είμαστε σε έναν καναπέ και να σχολιάζουμε μαζί τους, να είμαστε ίσοι προς ίσους δηλαδή».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στην αρνητική κριτική που δέχτηκαν εκείνος και ο Θανάσης Αλευράς, σημείωσε: «Ο καναπές, το τι μπινελίκι έφαγε αυτός ο καναπές! Μας σχολιάσανε γι’ αυτό, εντάξει, ok, συνέβη. Τελείωσε, πέρασε η χρονιά. Έρχεται η επόμενη χρονιά, όπου έρχονται οι σχολιαστές που το κάνανε φανταστικά, είναι υπέροχοι. Και έχουνε περάσει οι δύο ημιτελικοί. Έρχεται, έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Και έχει περάσει ρε παιδί μου ο ημιτελικός ο δεύτερος και είμαι κάπου στην κουζίνα πλένω πιάτα και ακούω τηλεόραση».
Κλείνοντας, ο Ζερόμ Καλούτα πρόσθεσε: «Και είναι μια παρουσιάστρια η οποία λέει, “Αχ Γιώργο μου, Γιώργο! Κάθε φορά που σε βλέπω, μα κάθε φορά, είναι σαν να είσαι στον καναπέ εδώ πέρα μαζί μου και να τα λες”. Κάνω, τι; Άρα λέω, το πρόβλημα δεν ήταν η προσέγγιση, δεν ήταν ο καναπές. Μάλλον ήταν ότι κάποιοι δεν ήθελαν να είμαστε εμείς στον καναπέ τους. Δηλαδή ήταν θέμα αδελφότητας, ΚΔΖ. Δεν ήτανε θέμα του καναπέ. Μπορεί να ήτανε ΜΓΘ. “Μόνο Γιώργο θέλω”. Εν πάση περιπτώσει, να ‘ναι καλά όλοι τους, αλλά εκεί μου ξεκαθάρισε. Ότι μπορεί εμείς να πήγαμε κάπου όπου καλούνε άλλους».
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