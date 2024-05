Θανάσης Αλευράς για τα αρνητικά σχόλια: Δεν αρέσαμε καθόλου στους σοβαρούς δημοσιογράφους αυτής της χώρας

Κλείσιμο

και οέχουν απασχολήσει τον τελευταίο καιρό λόγω των αρνητικών σχολίων που συγκέντρωσαν για την παρουσίαση της φετινής. Ειδικά, οι δύο σχολιαστές της ΕΡΤ κατακρίθηκαν έντονα για τις αστοχίες και τις ανακρίβειες που εκφώνησαν.Ο Θανάσης Αλευράς σε νέα συνέντευξή του απευθύνθηκε στις επικρίσεις και έδωσε τη δική του απάντηση, υποστηρίζοντας ότι δεν εγκρίθηκαν από τους δημοσιογράφους της χώρας, αλλά άρεσαν στον κόσμο. Επίσης, σχολίασε το γεγονός ότι δεν έλαβαν χρηματική αμοιβή για τη δουλειά τους στον μουσικό διαγωνισμό.Αρχικά, ανέφερε: «Θεωρώ ότι και το κομμάτι της παρουσίασης αντιμετωπίστηκε όπως το τραγούδι της Μαρίνας. Δεν μας ψήφισαν οι εθνικές επιτροπές καθόλου. Δεν αρέσαμε καθόλου στους σοβαρούς δημοσιογράφους αυτής της χώρας, αλλά μας έδωσε ψήφους το κοινό».«Όπως και η Μαρίνα ήρθε 8η στο κοινό, έτσι πήραμε κι εμείς πολύ θετικά σχόλια από πολύ κόσμο, που πέρασε ωραία μαζί μας εκείνα τα βράδια. Επίσης, και εμένα δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Αλήθεια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Με σόκαρε, λοιπόν, ο τρόπος. Δεν έχω θέμα με το να διαφωνεί κάποιος με το πώς έκανα τη δουλειά μου. Έτσι κι αλλιώς… I did it my way», πρόσθεσε στη συνέχεια στη συνέντευξή του στη «Real Life».Για τη δήλωση του Ζερόμ Καλούτα ότι ο Άγιος Μαρίνος είναι νησιωτικό κράτος ή ότι ο ίδιος δεν αναγνώρισε την πριγκίπισσα της Σουηδίας, ο Θανάσης Αλευράς σχολίασε: «Ναι, ο Άγιος Μαρίνος δεν είναι νησί, αλλά δεν πρόλαβα να το διορθώσω κι εγώ από την ταχύτητα της ροής της βραδιάς. Επίσης, θύμωσαν που δεν ήξερα και την πριγκίπισσα της Σουηδίας. Συγγνώμη που δεν ξέρω τα βασιλικά πρόσωπα».Τέλος, ξεκαθάρισε αναφορικά με την οικονομική απολαβή: «Δεν πήρα χρήματα, δεν πήρα κάποια αμοιβή. Ευτυχώς που δεν έβλεπα τα σχόλια και δεν πρόλαβα να επηρεαστώ. Το να μη σου αρέσει κάτι το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέγαμε και με τη Μαρίνα Σάττι… Με τόσο θυμό, όμως, γιατί; Και να σε λένε και ηλίθιο στην τηλεόραση;».