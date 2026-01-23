Σοφία Βεργκάρα: Το... αποκαλυπτικό βίντεο από το παρελθόν - Οι σέξι φωτογραφίσεις και οι γκάφες
GALA
Σοφία Βεργκάρα Μοντέλο Ηθοποιός Instagram

Σοφία Βεργκάρα: Το... αποκαλυπτικό βίντεο από το παρελθόν - Οι σέξι φωτογραφίσεις και οι γκάφες

Πιστή στο «ραντεβού» της με την προηγούμενη καριέρα της η Λατίνα ηθοποιός

Σοφία Βεργκάρα: Το... αποκαλυπτικό βίντεο από το παρελθόν - Οι σέξι φωτογραφίσεις και οι γκάφες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Πιστή σε άλλο ένα «ραντεβού» με τους followers της ήταν το βράδυ της Πέμπτης η Σοφία Βεργκάρα, η οποία έχει ορίσει την ημέρα αυτή για να αναρτά φωτογραφίες και βίντεο από το παρελθόν της ως μοντέλο.

Το βίντεο αυτής της Πέμπτης στο Instagram, όμως, είχε κάτι διαφορετικό.

Εκτός από πλάνα από σέξι φωτογραφίσεις της Βεργκάρα - αρκετές από αυτές με την ίδια να είναι είτε γυμνή είτε ημίγυμνη - το βίντεο της Πέμπτης είχε και αρκετό παρασκήνιο αλλά και γκάφες της Λατίνας ηθοποιού και συνεργατών της.


6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης