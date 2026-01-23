Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σοφία Βεργκάρα: Το... αποκαλυπτικό βίντεο από το παρελθόν - Οι σέξι φωτογραφίσεις και οι γκάφες
Πιστή στο «ραντεβού» της με την προηγούμενη καριέρα της η Λατίνα ηθοποιός
Πιστή σε άλλο ένα «ραντεβού» με τους followers της ήταν το βράδυ της Πέμπτης η Σοφία Βεργκάρα, η οποία έχει ορίσει την ημέρα αυτή για να αναρτά φωτογραφίες και βίντεο από το παρελθόν της ως μοντέλο.
Το βίντεο αυτής της Πέμπτης στο Instagram, όμως, είχε κάτι διαφορετικό.
Εκτός από πλάνα από σέξι φωτογραφίσεις της Βεργκάρα - αρκετές από αυτές με την ίδια να είναι είτε γυμνή είτε ημίγυμνη - το βίντεο της Πέμπτης είχε και αρκετό παρασκήνιο αλλά και γκάφες της Λατίνας ηθοποιού και συνεργατών της.
