Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Πυρκαγιά

Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να αναχαιτίσουν τις φλόγες, ενώ οι πρώτες πρωινές ρίψεις από αέρος συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να προστατευθούν κατοικημένες περιοχές

Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια σε ορισμένα σημεία, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές και στις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν περιουσίες.
Εναέριες δυνάμεις ξεκίνησαν να επιχειρουν στην Κεφαλονιά. video Παντελής Ιωαννίδης

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - Η επόμενη μέρα - video Παντελής Ιωαννίδης

Με το φως της ημέρας.. video Παντελής Ιωαννίδης

Κλείσιμο
Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο

Η επόμενη μέρα .. video Παντελής Ιωαννίδης

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν τα εναέρια μέσα, με ένα αεροσκάφος Canadair, ένα ελικόπτερο και τα δύο αεροσκάφη PZL που εδρεύουν στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα και ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών που πάλευαν όλη τη νύχτα με τις αναζωπυρώσεις.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν τις δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και το πέρασμα της φωτιάς από τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Μαυράτα και τις γύρω περιοχές.

Η αγωνία των κατοίκων παραμένει έντονη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ παράλληλα ξεκινά η πρώτη αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

πηγή: kefaloniapress
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης