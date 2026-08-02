Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο
Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο
Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να αναχαιτίσουν τις φλόγες, ενώ οι πρώτες πρωινές ρίψεις από αέρος συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να προστατευθούν κατοικημένες περιοχές
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια σε ορισμένα σημεία, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές και στις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν περιουσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια σε ορισμένα σημεία, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές και στις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν περιουσίες.
Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν τα εναέρια μέσα, με ένα αεροσκάφος Canadair, ένα ελικόπτερο και τα δύο αεροσκάφη PZL που εδρεύουν στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα και ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών που πάλευαν όλη τη νύχτα με τις αναζωπυρώσεις.
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν τις δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και το πέρασμα της φωτιάς από τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Μαυράτα και τις γύρω περιοχές.
Η αγωνία των κατοίκων παραμένει έντονη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ παράλληλα ξεκινά η πρώτη αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.
πηγή: kefaloniapress
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν τις δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, τις εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και το πέρασμα της φωτιάς από τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Μαυράτα και τις γύρω περιοχές.
Η αγωνία των κατοίκων παραμένει έντονη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ παράλληλα ξεκινά η πρώτη αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.
πηγή: kefaloniapress
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