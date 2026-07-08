Η Τεγιάνα Τέιλορ δυσκολευόταν να καθίσει με το στενό φόρεμα σε στιλ πανοπλίας που έβαλε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Η Τεγιάνα Τέιλορ δυσκολευόταν να καθίσει με το στενό φόρεμα σε στιλ πανοπλίας που έβαλε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε με δημιουργία σε καφέ απόχρωση, η οποία αποτελούνταν από κορσέ και φούστα με μακριά δερμάτινα κρόσσια
Δυσκολία να κινηθεί και να καθίσει αντιμετώπιζε η Τεγιάνα Τέιλορ λόγω του φορέματος σε στιλ πανοπλίας που έβαλε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.
Η 35χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίδειξη Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027 του οίκου Ashi Studio, την Τρίτη 7 Ιουλίου. Βίντεο που δημοσίευσε το Vanity Fair τη δείχνει να προσπαθεί με ιδιαίτερη προσοχή να καθίσει, καθώς το σύνολό της περιόριζε σημαντικά τις κινήσεις της.
Η δημιουργία, σε καφέ απόχρωση που παρέπεμπε σε πανοπλία, αποτελούνταν από κορσέ και φούστα με μακριά δερμάτινα κρόσσια. Το look ολοκληρωνόταν με ασορτί αξεσουάρ στο κεφάλι και μυτερές γόβες, ενώ προερχόταν από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Ashi Studio.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η παρουσία της στο Παρίσι ήρθε λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη της διάκριση στα BET Awards, όπου απέσπασε τρία βραβεία: Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another», Σκηνοθέτη Βιντεοκλίπ της Χρονιάς και το τιμητικό βραβείο Icon of the Year.
Παραλαμβάνοντας το τελευταίο βραβείο από την Τζάνετ Τζάκσον, η Taylor δήλωσε: «Απόψε μου απονεμήθηκε ένας τίτλος και αυτός είναι "Icon of the Year". Για λίγο αναρωτήθηκα αν έπρεπε να νιώθω άβολα λέγοντάς τον δυνατά, αλλά όχι. Δούλεψα σκληρά γι' αυτό επί 20 χρόνια». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία. Το αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η 35χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίδειξη Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027 του οίκου Ashi Studio, την Τρίτη 7 Ιουλίου. Βίντεο που δημοσίευσε το Vanity Fair τη δείχνει να προσπαθεί με ιδιαίτερη προσοχή να καθίσει, καθώς το σύνολό της περιόριζε σημαντικά τις κινήσεις της.
Η δημιουργία, σε καφέ απόχρωση που παρέπεμπε σε πανοπλία, αποτελούνταν από κορσέ και φούστα με μακριά δερμάτινα κρόσσια. Το look ολοκληρωνόταν με ασορτί αξεσουάρ στο κεφάλι και μυτερές γόβες, ενώ προερχόταν από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Ashi Studio.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
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Η παρουσία της στο Παρίσι ήρθε λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη της διάκριση στα BET Awards, όπου απέσπασε τρία βραβεία: Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another», Σκηνοθέτη Βιντεοκλίπ της Χρονιάς και το τιμητικό βραβείο Icon of the Year.
Παραλαμβάνοντας το τελευταίο βραβείο από την Τζάνετ Τζάκσον, η Taylor δήλωσε: «Απόψε μου απονεμήθηκε ένας τίτλος και αυτός είναι "Icon of the Year". Για λίγο αναρωτήθηκα αν έπρεπε να νιώθω άβολα λέγοντάς τον δυνατά, αλλά όχι. Δούλεψα σκληρά γι' αυτό επί 20 χρόνια». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία. Το αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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