Η Τεγιάνα Τέιλορ δυσκολευόταν να καθίσει με το στενό φόρεμα σε στιλ πανοπλίας που έβαλε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.