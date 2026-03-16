Τεγιάνα Τέιλορ: Δεν ανέχομαι την ασέβεια, δήλωσε μετά τη στιγμή έντασης τη βραδιά των Όσκαρ
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε εκνευριστεί με έναν άντρα, υποστηρίζοντας ότι πήγε να τη σπρώξει
Τη δική της απάντηση έδωσε η Τεγιάνα Τέιλορ μετά τη στιγμή έντασης που σημειώθηκε ανάμεσα σε εκείνη και έναν άντρα τη βραδιά των Όσκαρ.
Σε βίντεο που έγινε viral η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another», φαίνεται να κατηγορεί έναν άντρα ότι πήγε να την σπρώξει. Εκείνη τη στιγμή, η ίδια προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στο πλήθος, λίγη ώρα μετά την απονομή των βραβείων.
«Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής», ακούγεται να λέει φωνάζοντας. Σε συνομιλία με άλλον παρευρισκόμενο που πλησίασε για να δει τι είχε συμβεί, η ηθοποιός εξήγησε: «Γιατί ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει». Η Τέιλορ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αυστηρή προειδοποίηση στους γύρω της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».
Μιλώντας στο TMZ μετά το συμβάν, η Τεγιάνα Τέιλορ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία ασέβεια προς το πρόσωπό της. «Όλα καλά. Όλοι περνάνε καλά, απλώς η ασφάλεια το παράκανε λίγο. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος. Στο τέλος της ημέρας, εγώ δεν ανέχομαι την ασέβεια, ειδικά όταν είναι αδικαιολόγητη και απρόκλητη», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf— Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026
Teyana Taylor Addresses Her Tense Confrontation With Oscars Security https://t.co/PHTDWKW4zT pic.twitter.com/BrMBDhxAkS— TMZ (@TMZ) March 16, 2026
