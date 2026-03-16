Τεγιάνα Τέιλορ: Δεν ανέχομαι την ασέβεια, δήλωσε μετά τη στιγμή έντασης τη βραδιά των Όσκαρ
GALA
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε εκνευριστεί με έναν άντρα, υποστηρίζοντας ότι πήγε να τη σπρώξει

Τη δική της απάντηση έδωσε η Τεγιάνα Τέιλορ μετά τη στιγμή έντασης που σημειώθηκε ανάμεσα σε εκείνη και έναν άντρα τη βραδιά των Όσκαρ.

Σε βίντεο που έγινε viral η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another», φαίνεται να κατηγορεί έναν άντρα ότι πήγε να την σπρώξει. Εκείνη τη στιγμή, η ίδια προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στο πλήθος, λίγη ώρα μετά την απονομή των βραβείων.

«Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής», ακούγεται να λέει φωνάζοντας. Σε συνομιλία με άλλον παρευρισκόμενο που πλησίασε για να δει τι είχε συμβεί, η ηθοποιός εξήγησε: «Γιατί ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει». Η Τέιλορ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αυστηρή προειδοποίηση στους γύρω της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

Δείτε το βίντεο 

Μιλώντας στο TMZ μετά το συμβάν, η Τεγιάνα Τέιλορ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία ασέβεια προς το πρόσωπό της. «Όλα καλά. Όλοι περνάνε καλά, απλώς η ασφάλεια το παράκανε λίγο. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος. Στο τέλος της ημέρας, εγώ δεν ανέχομαι την ασέβεια, ειδικά όταν είναι αδικαιολόγητη και απρόκλητη», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: Shutterstock
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης