Δάκρυσε η Τεγιάνα Τέιλορ παραλαμβάνοντας το βραβείο της στα BET Awards: Δούλεψα 20 χρόνια γι' αυτό
Δάκρυσε η Τεγιάνα Τέιλορ παραλαμβάνοντας το βραβείο της στα BET Awards: Δούλεψα 20 χρόνια γι' αυτό
Η καλλιτέχνιδα αφού παρέλαβε το βραβείο «Είδωλο της Χρονιάς», ξέσπασε σε κλάματα κατά την ομιλία της
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή των BET Awards 2026, όταν η Τεγιάνα Τέιλορ τιμήθηκε με το βραβείο «Είδωλο της Χρονιάς» και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέροντας ότι εργάστηκε 20 χρόνια να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Τα βραβεία Black Entertainment Television τιμούν τα επιτεύγματα της αφροαμερικανικής κοινότητας, στον χώρο του θεάματος, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης, η οποία είχε διάρκεια τρεισήμισι ώρες, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, από το Θέατρο Peacock του Λος Άντζελες.
Η 35χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο από την Τζάνετ Τζάκσον, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό της στα 20 χρόνια της πορείας της στον χώρο της ψυχαγωγίας. «Απόψε μου έδωσαν έναν τίτλο και αυτός ο τίτλος είναι "Είδωλο της Χρονιάς". Για λίγο αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να νιώθω άβολα λέγοντας αυτόν τον τίτλο δυνατά, αλλά όχι. Δούλεψα σκληρά επί 20 χρόνια γι' αυτό. Δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία, αλλά με ευγνωμοσύνη», είπε συγκινημένη.
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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πολλές ιδιότητες που έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια, ως ηθοποιός, σκηνοθέτιδα χορογράφος, δημιουργός και επιχειρηματίας. «Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου το πέρασα χτίζοντας το δικό μου όνειρο, ενώ παράλληλα βοηθούσα και άλλους να χτίσουν το δικό τους, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για να κερδίσουμε όλοι, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να γεμίσω το δικό μου ποτήρι και να το μοιραστώ με κάποιον άλλο, ώστε να ξεχειλίσει. Όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή έτσι είμαι. Αν με ρωτάτε, αυτό είναι πραγματικά εμβληματικό, γιατί αυτή η βιομηχανία μπορεί να γίνει πολύ σκληρή», ανέφερε.
Η ίδια τόνισε ακόμη, πως η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται από το πόσοι βρίσκονται κάτω από κάποιον, αλλά από το πόσοι στέκονται δίπλα του. Όπως είπε: «Πιστεύω ότι το μεγαλείο δεν μετριέται από το πόσοι άνθρωποι στέκονται κάτω από εσένα, μετριέται από το πόσοι στέκονται δίπλα σου, επειδή είσαι πρόθυμος να τους βοηθήσεις. Αυτή είναι η μοναδική κληρονομιά που με ενδιαφέρει. Γι' αυτό απόψε θα φορέσω αυτόν τον τίτλο με περηφάνια, γιατί υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να τον αξίζω».
Η Τέιλορ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους γονείς της, ενώ μίλησε με συγκινητικά λόγια για τις δύο κόρες της, Τζούνι και Ρου Ρόουζ: «Αν μια μέρα ο κόσμος με θυμάται ως είδωλο, εύχομαι εσείς οι δύο να με θυμάστε πάντα απλώς ως το σπίτι σας. Η μαμά σάς αγαπάει τόσο, τόσο πολύ».
Τα τελευταία χρόνια, η καλλιτέχνιδα έχει διαγράψει σημαντική πορεία όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στον κινηματογράφο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και τη χορογραφία. Ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία μόλις 15 ετών, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία του Φάρελ Γουίλιαμς, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Κρις Μπράουν και η Μπιγιονσέ.
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ The Album το 2020 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη μουσική, ωστόσο έξι χρόνια αργότερα το άλμπουμ Escape Room απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου R&B Άλμπουμ.
Παράλληλα, διακρίθηκε ως ηθοποιός, κερδίζοντας βραβείο Critics' Choice για την ερμηνεία της στην ταινία A Thousand and One, Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου, καθώς και υποψηφιότητα για Όσκαρ για τη συμμετοχή της στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον One Battle After Another. Πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσης ότι προσκλήθηκε να γίνει μέλος της Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Τα βραβεία Black Entertainment Television τιμούν τα επιτεύγματα της αφροαμερικανικής κοινότητας, στον χώρο του θεάματος, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης, η οποία είχε διάρκεια τρεισήμισι ώρες, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, από το Θέατρο Peacock του Λος Άντζελες.
Η 35χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο από την Τζάνετ Τζάκσον, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό της στα 20 χρόνια της πορείας της στον χώρο της ψυχαγωγίας. «Απόψε μου έδωσαν έναν τίτλο και αυτός ο τίτλος είναι "Είδωλο της Χρονιάς". Για λίγο αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να νιώθω άβολα λέγοντας αυτόν τον τίτλο δυνατά, αλλά όχι. Δούλεψα σκληρά επί 20 χρόνια γι' αυτό. Δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία, αλλά με ευγνωμοσύνη», είπε συγκινημένη.
Δείτε βίντεο
The only reasonable reaction to being given an award by your idol! 😭— BET (@BET) June 29, 2026
Teyana Taylor accepts the Icon of the Year Award at the #BETAwards. pic.twitter.com/p4SAWPLLYZ
Η ίδια τόνισε ακόμη, πως η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται από το πόσοι βρίσκονται κάτω από κάποιον, αλλά από το πόσοι στέκονται δίπλα του. Όπως είπε: «Πιστεύω ότι το μεγαλείο δεν μετριέται από το πόσοι άνθρωποι στέκονται κάτω από εσένα, μετριέται από το πόσοι στέκονται δίπλα σου, επειδή είσαι πρόθυμος να τους βοηθήσεις. Αυτή είναι η μοναδική κληρονομιά που με ενδιαφέρει. Γι' αυτό απόψε θα φορέσω αυτόν τον τίτλο με περηφάνια, γιατί υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να τον αξίζω».
Η Τέιλορ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους γονείς της, ενώ μίλησε με συγκινητικά λόγια για τις δύο κόρες της, Τζούνι και Ρου Ρόουζ: «Αν μια μέρα ο κόσμος με θυμάται ως είδωλο, εύχομαι εσείς οι δύο να με θυμάστε πάντα απλώς ως το σπίτι σας. Η μαμά σάς αγαπάει τόσο, τόσο πολύ».
Τα τελευταία χρόνια, η καλλιτέχνιδα έχει διαγράψει σημαντική πορεία όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στον κινηματογράφο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και τη χορογραφία. Ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία μόλις 15 ετών, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία του Φάρελ Γουίλιαμς, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Κρις Μπράουν και η Μπιγιονσέ.
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ The Album το 2020 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη μουσική, ωστόσο έξι χρόνια αργότερα το άλμπουμ Escape Room απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου R&B Άλμπουμ.
Παράλληλα, διακρίθηκε ως ηθοποιός, κερδίζοντας βραβείο Critics' Choice για την ερμηνεία της στην ταινία A Thousand and One, Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου, καθώς και υποψηφιότητα για Όσκαρ για τη συμμετοχή της στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον One Battle After Another. Πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσης ότι προσκλήθηκε να γίνει μέλος της Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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