Στα 80 του ο Σιλβέστερ Σταλόνε συνεχίζει δυναμικά σε παραγωγές, η ζωγραφική «είναι όλη του η ζωή», λένε άτομα από το περιβάλλον του
Στα 80 του ο Σιλβέστερ Σταλόνε συνεχίζει δυναμικά σε παραγωγές, η ζωγραφική «είναι όλη του η ζωή», λένε άτομα από το περιβάλλον του
Είναι ένας άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του, ανέφεραν πηγές για τον ηθοποιό
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν φαίνεται να ρίχνει καθόλου τους ρυθμούς του, παρότι έκλεισε τα 80 του χρόνια.
«Συνεχίζει να παίζει γκολφ και να συμμετέχει σε παραγωγές», ανέφερε πηγή στο PEOPLE για τον σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος μένει σε μια έπαυλη στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, ενώ μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν και τις τρεις κόρες τους, περνούν τα καλοκαίρια τους στο σπίτι που αγόρασε το 2024 στο Ιστ Χάμπτον.
Ο σταρ που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον pρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.
Παράλληλα μια άλλη πηγή ανέφερε στο περιοδικό ότι τον τελευταίο καιρό έχει αφοσιωθεί σε ένα άλλο μεγάλο πάθος του, τη ζωγραφική. «Στα 80 του, ο Σταλόνε είναι ένας άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του», τόνισε, προσθέτοντας: «Έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό ατελιέ στο σπίτι του και η ζωγραφική είναι όλη του η ζωή. Μάλιστα, πριν υποδυθεί οποιονδήποτε χαρακτήρα, συνηθίζει πρώτα να το σχεδιάζει στο χαρτί. Τον Ιανουάριο πραγματοποίησε μια εξαιρετική αναδρομική έκθεση των έργων του, καθώς η ζωγραφική είναι πραγματικά η πρώτη του αγάπη, κάτι με το οποίο ασχολείται από τα 11 του χρόνια».
Φέτος συμπληρώνονται επίσης 50 χρόνια από τότε που έγραψε και πρωταγωνίστησε στο «Rocky», το θρυλικό φιλμ που βραβεύτηκε με Όσκαρ, ενώ στη συνέχεια σημείωσε τεράστια επιτυχία με το franchise του «Rambo».
Πρόσφατα, ο Σταλόνε έκανε μια δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη με τη δραματική κομεντί Tulsa King, σε παραγωγή του Τέιλορ Σέρινταν, όπου υποδύεται τον αρχηγό της μαφίας Dwight «The General» Manfredi. Η τέταρτη σεζόν της σειράς του Paramount+ θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Συνεχίζει να παίζει γκολφ και να συμμετέχει σε παραγωγές», ανέφερε πηγή στο PEOPLE για τον σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος μένει σε μια έπαυλη στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, ενώ μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν και τις τρεις κόρες τους, περνούν τα καλοκαίρια τους στο σπίτι που αγόρασε το 2024 στο Ιστ Χάμπτον.
Ο σταρ που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον pρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.
Παράλληλα μια άλλη πηγή ανέφερε στο περιοδικό ότι τον τελευταίο καιρό έχει αφοσιωθεί σε ένα άλλο μεγάλο πάθος του, τη ζωγραφική. «Στα 80 του, ο Σταλόνε είναι ένας άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του», τόνισε, προσθέτοντας: «Έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό ατελιέ στο σπίτι του και η ζωγραφική είναι όλη του η ζωή. Μάλιστα, πριν υποδυθεί οποιονδήποτε χαρακτήρα, συνηθίζει πρώτα να το σχεδιάζει στο χαρτί. Τον Ιανουάριο πραγματοποίησε μια εξαιρετική αναδρομική έκθεση των έργων του, καθώς η ζωγραφική είναι πραγματικά η πρώτη του αγάπη, κάτι με το οποίο ασχολείται από τα 11 του χρόνια».
Inside Sylvester Stallone’s Surprising Life as an Artist as He Turns 80: ‘Painting Is His First Love’ (Exclusive Source) https://t.co/qJzqzrNMiU— People (@people) July 6, 2026
Πρόσφατα, ο Σταλόνε έκανε μια δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη με τη δραματική κομεντί Tulsa King, σε παραγωγή του Τέιλορ Σέρινταν, όπου υποδύεται τον αρχηγό της μαφίας Dwight «The General» Manfredi. Η τέταρτη σεζόν της σειράς του Paramount+ θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.
Φωτογραφία: Shutterstock
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